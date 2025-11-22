РУС
812 30

Более 150 тыс. россиян продолжают штурмы на Покровском направлении, - Зеленский

Зеленский о Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной, российские силы численностью более 150 тыс. продолжают штурмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Был доклад Главкома сегодня по ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям, их планам. Наиболее сложно – Покровск, все направление, значительные российские силы, более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, – каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже все это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия", – говорится в сообщении.

Читайте также: Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

Также украинские воины защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донецкой областью, в Харьковской и Запорожской областях.

"Ореховское направление, Гуляйпольское - мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию. Я благодарю всех за стойкость! Благодарю всех, кто с Украиной!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке, - УВ "Восток"

Что предшествовало

  • Ранее отмечалось, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.
  • По данным Сырского, на Покровском и Очеретином направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери.
  • Сообщалось, что оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении.
  • Спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко рассказал, что на Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а также "поливает" КАБами.
  • Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (22685) Донецкая область (11395) боевые действия (5177) Покровск (980) Покровский район (1315)
Топ комментарии
+12
В когось ще є сумніви, що воно заром зі всією своєю бандою прийшло, щоб знищити Україну?
показать весь комментарий
22.11.2025 16:48 Ответить
+12
Підтягуй резерви - 95 -й Квартал вже дозрів
показать весь комментарий
22.11.2025 16:49 Ответить
+10
Дякуємо Найвеличнішому за таку сміливу і незламну заяву!
показать весь комментарий
22.11.2025 16:51 Ответить
В когось ще є сумніви, що воно заром зі всією своєю бандою прийшло, щоб знищити Україну?
показать весь комментарий
22.11.2025 16:48 Ответить
.....я казав, я агітував, я кричав і сварився - мені казали що я тупий і не розуміє що Порошнеко зло а ЗЕ оце щастя
показать весь комментарий
22.11.2025 16:59 Ответить
А як в Італії думають?
показать весь комментарий
22.11.2025 17:00 Ответить
Підтягуй резерви - 95 -й Квартал вже дозрів
показать весь комментарий
22.11.2025 16:49 Ответить
+
показать весь комментарий
22.11.2025 17:25 Ответить
Дякуємо Найвеличнішому за таку сміливу і незламну заяву!
показать весь комментарий
22.11.2025 16:51 Ответить
І потужну, рішучу
показать весь комментарий
22.11.2025 17:27 Ответить
То, падло, вживай необхідних заходів!
показать весь комментарий
22.11.2025 16:54 Ответить
Це якраз і є результат вжитих ним «заходів».
показать весь комментарий
22.11.2025 17:00 Ответить
Саме завдяки тобі була провалена мобілізація ,пусті розмови і брехня пригадаймо ,в нас буде в цьому році 3 тисячі ракет фламінго де вони хочаб 300 ? ми закупим 25 ППО "Петріот " ( ціна якого понад 1 мільярд доларів) далі ми залишимо москву в блекаті ,кацапи всю Україну відправили в блекаут ,ми закупим в Франції 100 літаків (ціна якого 250 мільйонів євро) за які кошти ,та ще у Швеції 150 літаків ну повна маячня.Ось українська біда влада проросійського клоуна.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:58 Ответить
Не можешь керувать, іди нахер. Скорбное твое ****** нам не нада.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:59 Ответить
Нє, воно не піде. Воно буде чіплятися і руками і ногами і ротом за крісло і балаву, поки не донищить Україну.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:02 Ответить
А де наші 150 тисяч військових, які мали би по своїм прямим обов'язкам бути там на фронті?
Сидять в тилу, бо відкупились від фронту і зеля має з цього гешефт.
Мільон тилових військових, ТЦКшників і мєнтів ніколи не були на фронті але справно отримують зарплату і на державному утриманні і під присягою - захищати Україну.
Але срали вони на ту присягу і зеля їм нічого не хоче робити.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:00 Ответить
Всі силові та правоохоронні структури завжди в державі утримуються на кошти платників податків чи в мирний чи воєнні часи та при любій владі.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:03 Ответить
Але більшість з них не виконують свої прямі обов'язки.
То для чого вони тоді потрібні?
Половину можна скоротити а звільнені гроші на їх утримання направити тим хто реально воює, на вироблення зброї, на посилення обороноздатності держави.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:13 Ответить
Є "Фламінго", "Паляниця"
"Нептун" - довга блискавиця.
Є ще "Рути" та "Трембіти"...
Може досить вже *******.
Бо реально - то немає,
Це Гундос звичайно знає.
Все краде, не має міри,
В ЄС немає вже довіри!
24.10.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
22.11.2025 17:01 Ответить
от якраз 150 тис мусорів вистачить
показать весь комментарий
22.11.2025 17:08 Ответить
Вже стількі раз повторювали, можна було б і запам'ятати: "Раждьоная Лєваруцієй" воювати не навчена! Це ж не беззбройних протестувальників калічити!
показать весь комментарий
22.11.2025 17:28 Ответить
на м'ясні штурми під командуванням руснявого сирка з батьками на паРаші підійдуть.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:38 Ответить
То спали ці 150 тисяч напалмом.А не жалійся,що ти такий немічний.Не війна , а цирк!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 17:25 Ответить
Самое время снять с восточного фронта несколько бригад и отправить их в рейд по курской или брянской области, да зедрот?
показать весь комментарий
22.11.2025 17:31 Ответить
ДЯТЛЕ , А ДЕ ТВОЇ 13,5 млн. виборців ? Розбіглися по світу?
показать весь комментарий
22.11.2025 17:34 Ответить
ниче,скоро в крыму будем пить каву, да буданов?
показать весь комментарий
22.11.2025 17:43 Ответить
Щось він повторюється, вже 2 рази казав про 150 тис.під Покровськом. Що, нема що більше сказати.(((
показать весь комментарий
22.11.2025 17:46 Ответить
 
 