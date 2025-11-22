Более 150 тыс. россиян продолжают штурмы на Покровском направлении, - Зеленский
Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной, российские силы численностью более 150 тыс. продолжают штурмы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.
"Был доклад Главкома сегодня по ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям, их планам. Наиболее сложно – Покровск, все направление, значительные российские силы, более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, – каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже все это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия", – говорится в сообщении.
Также украинские воины защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донецкой областью, в Харьковской и Запорожской областях.
"Ореховское направление, Гуляйпольское - мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию. Я благодарю всех за стойкость! Благодарю всех, кто с Украиной!" - добавил президент.
Что предшествовало
- Ранее отмечалось, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.
- По данным Сырского, на Покровском и Очеретином направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери.
- Сообщалось, что оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении.
- Спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко рассказал, что на Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а также "поливает" КАБами.
- Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ.
******нам не нада.
Сидять в тилу, бо відкупились від фронту і зеля має з цього гешефт.
Мільон тилових військових, ТЦКшників і мєнтів ніколи не були на фронті але справно отримують зарплату і на державному утриманні і під присягою - захищати Україну.
Але срали вони на ту присягу і зеля їм нічого не хоче робити.
То для чого вони тоді потрібні?
Половину можна скоротити а звільнені гроші на їх утримання направити тим хто реально воює, на вироблення зброї, на посилення обороноздатності держави.
"Нептун" - довга блискавиця.
Є ще "Рути" та "Трембіти"...
Може досить вже *******.
Бо реально - то немає,
Це Гундос звичайно знає.
Все краде, не має міри,
В ЄС немає вже довіри!
24.10.2025
Анатолій Березенський