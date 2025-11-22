Более 150 тыс. россиян продолжают штурмы на Покровском направлении, - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной, российские силы численностью более 150 тыс. продолжают штурмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Был доклад Главкома сегодня по ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям, их планам. Наиболее сложно – Покровск, все направление, значительные российские силы, более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, – каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже все это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия", – говорится в сообщении.

Читайте также: Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

Также украинские воины защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донецкой областью, в Харьковской и Запорожской областях.

"Ореховское направление, Гуляйпольское - мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию. Я благодарю всех за стойкость! Благодарю всех, кто с Украиной!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке, - УВ "Восток"

Что предшествовало