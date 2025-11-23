Рашисти просунулись в Покровську та поблизу Даченського, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську (Донецька обл.) та поблизу Даченського (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
Топ коментарі
+11 Igor Grytselyak
показати весь коментар23.11.2025 16:49 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.11.2025 16:42 Відповісти Посилання
+7 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар23.11.2025 16:43 Відповісти Посилання
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По Оманському?(с) Люди.
Па переможному!(с) Лідор
"Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої" Джерело: https://censor.net/ua/n3586480
А цей допис - "вражескоє ІПСО"!
А поки що все навпаки.
Як і забрати майно у міндича - теж чомусь нікому не цікаво. Шо за дива?