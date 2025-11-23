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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку
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Рашисти просунулись в Покровську та поблизу Даченського, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську (Донецька обл.) та поблизу Даченського (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні.

мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState

Яка ситуація у Покровську?

Читайте також: Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський

Автор: 

Донецька область (11279) Покровськ (1345) Покровський район (1776) Даченське (9) DeepState (548)
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Топ коментарі
+11
Десь зранку читав,що наші зачистили центр Покровська((В нас свої хєрасімови(((
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23.11.2025 16:49 Відповісти
+7
Кожен день відгризають - путлєр не піде на мир
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23.11.2025 16:42 Відповісти
+7
Ще один доказ що Зеленський та Сирський не мають ідей як перемогти ворога. Потрібні нові люди які можуть знайти інші підходи, а не програвати постійно ворогу!
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23.11.2025 16:43 Відповісти
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Кожен день відгризають - путлєр не піде на мир
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23.11.2025 16:42 Відповісти
Ще один доказ що Зеленський та Сирський не мають ідей як перемогти ворога. Потрібні нові люди які можуть знайти інші підходи, а не програвати постійно ворогу!
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23.11.2025 16:43 Відповісти
Підходи знайти не важко. Підготувати добре облаштовані укріплення. Відійти і сісти в глуху оборону.
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23.11.2025 16:54 Відповісти
Немає глухої оборони там де літають дрони та завдаються ракетні удари. Потрібно вести маневрену війну, потрібно атакувати та не зупинятись ніде надовго, щоб ворог міг нанести ракетний удар. А для цього потрібна мобілізація молоді!
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23.11.2025 16:58 Відповісти
На кожну дію завжди знаходиться протидія. Просто треба не відосики знімати, красти по чорному і, робити безглузді штурми. А працювати в напрямку розвитку нових технологій та як протидіяти. А для цього треба правильно використовувати фахівців з відповідними навичками, а не кидати їх в піхоту чи на штурми. Прийде хтось новий, мобілізує молодь, але знову пошле на штурми. Чим це змінить ситуацію?
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23.11.2025 17:14 Відповісти
Кого б ви посилали на штурми?
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23.11.2025 17:35 Відповісти
Майже нікого. Бо проти противника який в три рази сильніший у всьому, неможливо виграти тією ж тактикою, що й використовує він. А якщо б і посилав, то тільки здорових.
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23.11.2025 17:50 Відповісти
А що вони мали мати яксь ідеї?
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23.11.2025 17:40 Відповісти
Всьо ідьот по плану(с) якийсь членограй.
По Оманському?(с) Люди.
Па переможному!(с) Лідор
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24.11.2025 06:55 Відповісти
Десь зранку читав,що наші зачистили центр Покровська((В нас свої хєрасімови(((
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23.11.2025 16:49 Відповісти
Про центр Покровська - тут:
"Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої" Джерело: https://censor.net/ua/n3586480

А цей допис - "вражескоє ІПСО"!
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23.11.2025 16:52 Відповісти
***** мою точку де я сидів вже підари зайняли. Хоча її ********** місяць тому, там нема що брати. Ех, сдають Покровськ...
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23.11.2025 16:59 Відповісти
Хто саме здає і як?
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23.11.2025 18:34 Відповісти
У вас там в Британії діп стейт не працює? Підари все дальше і дальше просуваються
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23.11.2025 20:25 Відповісти
Ще раз пишу відкрий діпстейт і подивись!
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24.11.2025 07:08 Відповісти
Що тут сказати, час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
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23.11.2025 17:48 Відповісти
Позбавити звань - найочевидніше, теж ніхто не пропонує.
Як і забрати майно у міндича - теж чомусь нікому не цікаво. Шо за дива?
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23.11.2025 21:02 Відповісти
Нічого нового, кацапи вже давно за тиждень два-три села займають (((
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23.11.2025 17:54 Відповісти
Чому кацапи спокійно проходять кордон України?
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24.11.2025 08:15 Відповісти
Тому ,що фламінги бережуть наші(((Розповіді про пушку та горобців брехня(Угрупування 40 тисяч москалів ,котре то там,то там збирається для прориву чи маневру,чи оточення ну ніяк не є зграєю горобців,а жирною ,потенційною ціллю.
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24.11.2025 10:17 Відповісти
 
 