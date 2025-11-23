С начала суток - 117 боестолкновений: враг 42 раза пытался продвинуться на Покровском направлении и 24 - на Константиновском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска штурмуют на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области; Белая Береза, Стариково, Кучеровка, Шалыгино Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил шесть атак на позиции украинских защитников, одно боестолкновение пока продолжается, также нанес авиационный удар, применив при этом две управляемые авиабомбы, осуществил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении идет бой в районе Степовой Новоселовки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник осуществил одну попытку наступления в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 24 наступательных действия вблизи Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня противник 42 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районе населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.