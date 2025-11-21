Информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности, - Силы обороны Юга

Ситуация на Гуляйпольском направлении довольно напряженная. Враг не уменьшает огневого воздействия на наши позиции, в частности за прошедшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений.

Об этом сообщают Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

"В настоящее время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти. Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ситуация на этом направлении действительно сложная, но с украинскими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых.

Командование владеет ситуацией

"Вместе с тем, нашим подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется подкрепление из штурмовых подразделений", - добавляют в Силах обороны Юга.

Также отмечается, что командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые меры для улучшения тактического положения наших войск.

"Призываем СМИ и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - добавляется в сообщении.

Что предшествовало