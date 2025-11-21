РУС
Информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности, - Силы обороны Юга

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Ситуация на Гуляйпольском направлении довольно напряженная. Враг не уменьшает огневого воздействия на наши позиции, в частности за прошедшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений.

Об этом сообщают Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

"В настоящее время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти. Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ситуация на этом направлении действительно сложная, но с украинскими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менее 500 человек остается в Гуляйпольской громаде: ситуация становится все более опасной

Командование владеет ситуацией

"Вместе с тем, нашим подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется подкрепление из штурмовых подразделений", - добавляют в Силах обороны Юга.

Также отмечается, что командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые меры для улучшения тактического положения наших войск.

"Призываем СМИ и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - добавляется в сообщении.

Читайте также: Российская пропаганда распространяет фейки о захвате некоторых населенных пунктов на юге, - Силы обороны

Что предшествовало

+6
Зеленський та КО розікрали всі гроші на виробництво бойових НРК, які б атакували росіян і при цьому зберігаючи життя вартових України. І розікрали гроші на захист ТЕС. Зеленський і КО - ефективніше армії РФ працює на Путіна по знищенi України.
21.11.2025 14:12 Ответить
Та нічого там не оточено! Просто «Куп'янськ втратив своє стратегічне значення».
+2
Просто дідов німці так в "котлах" варили, що у русні досі стоїть.
+2
В Куп'янську 15 батальйонів ЗСУ оточені.
***** і му-му зуб дають.
21.11.2025 13:58 Ответить
Та нічого там не оточено! Просто «Куп'янськ втратив своє стратегічне значення».
21.11.2025 14:17 Ответить
Ні-ні, гєрасім з пу-пу сказав, що оточені - значить, оточені.
Зєля має негайно підписати і виконати "мірний план" заради порятунку 15 оточених в Куп'янську батальйонів.
21.11.2025 14:19 Ответить
ну по карте Зеленый гай и Червоне в полу котле и вот они и говорят что там окружение
21.11.2025 14:02 Ответить
Они помешаны на " котлах". Или слово красивое?
21.11.2025 14:12 Ответить
Просто дідов німці так в "котлах" варили, що у русні досі стоїть.
21.11.2025 14:18 Ответить
Це в так званому Сралінгадському) ?
21.11.2025 15:05 Ответить
В так званих "київському", "вяземському", "уманському".
21.11.2025 15:18 Ответить
Дорбе що українців там не було. Можна поіржати.
21.11.2025 15:28 Ответить
Ну так, тільки українці і були. І в "котли" українців самі українці загнали.
Русні - тільки побєда і Бєрлін дістались.
21.11.2025 15:32 Ответить
"котёл" у них лучше водки
21.11.2025 14:23 Ответить
Зеленський та КО розікрали всі гроші на виробництво бойових НРК, які б атакували росіян і при цьому зберігаючи життя вартових України. І розікрали гроші на захист ТЕС. Зеленський і КО - ефективніше армії РФ працює на Путіна по знищенi України.
21.11.2025 14:12 Ответить
Димас, учи украинский. Переводчик хреново работает
21.11.2025 14:22 Ответить
та то я не правильно написал, а не переводчик. "знищенню" да? ))
21.11.2025 14:27 Ответить
Система панове, система лжи и коррупции пожирает Кацапию , нас она тоже покусывает и поэтому мы должны сделать ВСЁ, чтобы уничтожить эту систему в Украине и сделать ВСЁ чтобы эта система уничтожила Моцковские болота.
21.11.2025 14:38 Ответить
Вовк, вас не кацапия пожирает. В кацапии та же самая система исраэльских коорупционных схем. Именно сородичи миндича вас покусывают и обирают. Ноги растут из одного места, почти по всему миру.
21.11.2025 15:12 Ответить
"...уничтожить эту систему в Украине"!!!??? Да легче на Марс без скафандра долететь...
21.11.2025 15:22 Ответить
А, мировое правительство и жидо-масонский заговор? Это ни ко мне, с этим надо бы хорошему психиатру показаться.
21.11.2025 15:21 Ответить
 
 