Информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности, - Силы обороны Юга
Ситуация на Гуляйпольском направлении довольно напряженная. Враг не уменьшает огневого воздействия на наши позиции, в частности за прошедшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений.
Об этом сообщают Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
"В настоящее время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти. Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что ситуация на этом направлении действительно сложная, но с украинскими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых.
Командование владеет ситуацией
"Вместе с тем, нашим подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется подкрепление из штурмовых подразделений", - добавляют в Силах обороны Юга.
Также отмечается, что командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые меры для улучшения тактического положения наших войск.
"Призываем СМИ и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - добавляется в сообщении.
Что предшествовало
- Аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.
- Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины проводят меры по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое на Запорожском направлении.
- Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих к городу Гуляйполе Запорожской области.
- Войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.
