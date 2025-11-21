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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції, зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

"У цей час у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи і не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на цьому напрямку дійсно складна, але з українськими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених.

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Командування володіє ситуацією

"Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів", - додають у Силах оборони Півдня.

Також зауважується, що командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.

"Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", - додається в повідомленні.

Також читайте: Російська пропаганда поширює фейки про захоплення деяких населених пунктів на півдні, - Сили оборони

Що передувало

Автор: 

Гуляйполе (245) Запорізька область (4935) бойові дії (5919) Сили оборони півдня (594) Пологівський район (425)
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Топ коментарі
+7
Зеленський та КО розікрали всі гроші на виробництво бойових НРК, які б атакували росіян і при цьому зберігаючи життя вартових України. І розікрали гроші на захист ТЕС. Зеленський і КО - ефективніше армії РФ працює на Путіна по знищенi України.
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21.11.2025 14:12 Відповісти
+2
Просто дідов німці так в "котлах" варили, що у русні досі стоїть.
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21.11.2025 14:18 Відповісти
+2
Ні-ні, гєрасім з пу-пу сказав, що оточені - значить, оточені.
Зєля має негайно підписати і виконати "мірний план" заради порятунку 15 оточених в Куп'янську батальйонів.
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21.11.2025 14:19 Відповісти
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В Куп'янську 15 батальйонів ЗСУ оточені.
***** і му-му зуб дають.
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21.11.2025 13:58 Відповісти
Ні-ні, гєрасім з пу-пу сказав, що оточені - значить, оточені.
Зєля має негайно підписати і виконати "мірний план" заради порятунку 15 оточених в Куп'янську батальйонів.
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21.11.2025 14:19 Відповісти
ну по карте Зеленый гай и Червоне в полу котле и вот они и говорят что там окружение
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21.11.2025 14:02 Відповісти
Они помешаны на " котлах". Или слово красивое?
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21.11.2025 14:12 Відповісти
Просто дідов німці так в "котлах" варили, що у русні досі стоїть.
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21.11.2025 14:18 Відповісти
Це в так званому Сралінгадському) ?
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21.11.2025 15:05 Відповісти
В так званих "київському", "вяземському", "уманському".
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21.11.2025 15:18 Відповісти
Дорбе що українців там не було. Можна поіржати.
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21.11.2025 15:28 Відповісти
Ну так, тільки українці і були. І в "котли" українців самі українці загнали.
Русні - тільки побєда і Бєрлін дістались.
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21.11.2025 15:32 Відповісти
Мені спочатку здалося навпаки: Ви стверджували, що в казанах були лише срусскіє, а українці, мабуть, сіділи "над схваткою", десь по схронах під смереками. Принаймні зрозуміло, на якому боці воював Ваш дід, дякую.
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21.11.2025 15:42 Відповісти
Коли щось здається, хреститись треба.
В тому числі коли здається, що ви "зрозуміли", хто на чиєму боці воював.
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21.11.2025 15:48 Відповісти
"котёл" у них лучше водки
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21.11.2025 14:23 Відповісти
Зеленський та КО розікрали всі гроші на виробництво бойових НРК, які б атакували росіян і при цьому зберігаючи життя вартових України. І розікрали гроші на захист ТЕС. Зеленський і КО - ефективніше армії РФ працює на Путіна по знищенi України.
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21.11.2025 14:12 Відповісти
Димас, учи украинский. Переводчик хреново работает
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21.11.2025 14:22 Відповісти
та то я не правильно написал, а не переводчик. "знищенню" да? ))
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21.11.2025 14:27 Відповісти
Система панове, система лжи и коррупции пожирает Кацапию , нас она тоже покусывает и поэтому мы должны сделать ВСЁ, чтобы уничтожить эту систему в Украине и сделать ВСЁ чтобы эта система уничтожила Моцковские болота.
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21.11.2025 14:38 Відповісти
Вовк, вас не кацапия пожирает. В кацапии та же самая система исраэльских коорупционных схем. Именно сородичи миндича вас покусывают и обирают. Ноги растут из одного места, почти по всему миру.
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21.11.2025 15:12 Відповісти
"...уничтожить эту систему в Украине"!!!??? Да легче на Марс без скафандра долететь...
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21.11.2025 15:22 Відповісти
Так никто и не обещал что будет легко.
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21.11.2025 15:52 Відповісти
А, мировое правительство и жидо-масонский заговор? Это ни ко мне, с этим надо бы хорошему психиатру показаться.
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21.11.2025 15:21 Відповісти
 
 