Інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції, зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

"У цей час у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи і не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на цьому напрямку дійсно складна, але з українськими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених.

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Командування володіє ситуацією

"Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів", - додають у Силах оборони Півдня.

Також зауважується, що командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.

"Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", - додається в повідомленні.

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