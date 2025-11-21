Інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності, - Сили оборони Півдня
Ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції, зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
"У цей час у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи і не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що ситуація на цьому напрямку дійсно складна, але з українськими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених.
Командування володіє ситуацією
"Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів", - додають у Силах оборони Півдня.
Також зауважується, що командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.
"Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", - додається в повідомленні.
Що передувало
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
- Також ворог просунувся біля Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі Запорізькій області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке на Запорізькому напрямку.
- Російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів, що веде до міста Гуляйполе Запорізької області.
- Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі
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***** і му-му зуб дають.
Зєля має негайно підписати і виконати "мірний план" заради порятунку 15 оточених в Куп'янську батальйонів.
Русні - тільки побєда і Бєрлін дістались.
В тому числі коли здається, що ви "зрозуміли", хто на чиєму боці воював.