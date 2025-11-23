Від початку доби 117 боєзіткнень: ворог 42 рази намагався просунутися на Покровському напрямку і 24 - на Костянтинівському, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмують на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Біла Береза, Старикове, Кучерівка, Шалигине Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив шість атак на позиції українських захисників, одне боєзіткнення наразі триває, також завдав авіаційного удару, застосувавши при цьому дві керовані авіабомби, здійснив 60 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

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На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Степової Новоселівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у районах населених пунктів, Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник здійснив одну спробу наступу у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 24 наступальні дії поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Одна атака досі триває.

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На Покровському напрямку протягом дня противник 42 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Воздвижівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районі населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

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За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.