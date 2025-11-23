162 боевых столкновения за сутки: Силы обороны отразили 40 атак на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 22 ноября 2025 года, на фронте произошло 162 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил 4582 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6152 дрона-камикадзе.

Авиаудары подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское Днепропетровской области; Косовцево, Варваровка, Терноватое, Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пушки, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 496 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 80 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники российских оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 19 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также осуществил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал дважды, пытаясь продвинуться вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять штурмов оккупационных войск в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм в направлении населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николаево.

"На Покровском направлении произошло 40 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверовое, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степовое, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.

На Приднепровском направлении агрессор осуществил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

