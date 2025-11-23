Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 165 260 человек (+920 за сутки), 11 363 танка, 34 585 артсистем, 23 615 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 165 260 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 165 260 (+920) человек
танков - 11 363 (+2) ед.
боевых бронированных машин - 23 615 (+8) ед.
артиллерийских систем - 34 585 (+26) ед.
РСЗО - 1 549 (+2) ед.
средства ПВО - 1 248 (+0) ед.
самолетов - 428 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 338 (+496) ед.
крылатые ракеты - 3 981 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 67 922 (+80) ед.
специальная техника - 4 003 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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