Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 165 260 человек (+920 за сутки), 11 363 танка, 34 585 артсистем, 23 615 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 165 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 165 260 (+920) человек

танков - 11 363 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 615 (+8) ед.

артиллерийских систем - 34 585 (+26) ед.

РСЗО - 1 549 (+2) ед.

средства ПВО - 1 248 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 338 (+496) ед.

крылатые ракеты - 3 981 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 67 922 (+80) ед.

специальная техника - 4 003 (+1) ед.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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