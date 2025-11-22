5 398 6
Украинские спецназовцы уничтожили ДРГ оккупантов в лесу на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские бойцы Сил специальных операций провели зачистку местности от оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, диверсионно-разведывательная группа захватчиков, которая скрывалась в лесу, была уничтожена Силами обороны в стрелковом бою.
На кадрах также видно, как украинский снайпер выполняет боевую работу и ликвидирует одного из российских военных.
Предварительно сообщалось, что спецназовцы провели зачистку рашистов в лесу на Северо-Слобожанском направлении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼