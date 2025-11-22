Украинские спецназовцы уничтожили ДРГ оккупантов в лесу на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы Сил специальных операций провели зачистку местности от оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, диверсионно-разведывательная группа захватчиков, которая скрывалась в лесу, была уничтожена Силами обороны в стрелковом бою.

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На кадрах также видно, как украинский снайпер выполняет боевую работу и ликвидирует одного из российских военных.

Предварительно сообщалось, что спецназовцы провели зачистку рашистов в лесу на Северо-Слобожанском направлении.

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