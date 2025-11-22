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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Лиманском направлении
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Украинские спецназовцы уничтожили ДРГ оккупантов в лесу на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы Сил специальных операций провели зачистку местности от оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, диверсионно-разведывательная группа захватчиков, которая скрывалась в лесу, была уничтожена Силами обороны в стрелковом бою.

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На кадрах также видно, как украинский снайпер выполняет боевую работу и ликвидирует одного из российских военных.

Предварительно сообщалось, что спецназовцы провели зачистку рашистов в лесу на Северо-Слобожанском направлении.

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армия РФ (22973) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) ССО (712) Краматорский район (1243) Лиман (244)
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У полон кацапських чортів не брати.
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22.11.2025 16:54 Ответить
Спецпризначенців потрібно посилати в європу ,щоб повертати награбоване в Народу України різними карлсонами.А не на лиманський напрямок кидати.
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22.11.2025 17:22 Ответить
Гарний у вас нік, промовистий.
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22.11.2025 18:00 Ответить
Люблю самокритику))
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22.11.2025 18:09 Ответить
🚁 Перше збиття російського гелікоптера Мі-8 у повітрі далекобійним дроном ССО на Ростовщині - ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.
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22.11.2025 17:25 Ответить
Бийте гадів із кацапії , щоби не пхалися до Украіни 😡
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.11.2025 17:27 Ответить
 
 