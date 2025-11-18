Спецназовцы провели зачистку рашистов в лесу на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой Силы специальных операций ВСУ провели зачистку позиций врага на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы ликвидировали рашистов стрелковым огнем на месте их дислокации в лесистой местности.
Бойцы отмечают, что благодаря профессионализму и слаженным действиям операция прошла "тихо", точно и профессионально.
Также ранее сообщалось, что бойцы ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении.
Підтримуймо, як можемо своїх Захисників від московського ******!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
