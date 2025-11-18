Спецназовцы провели зачистку рашистов в лесу на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой Силы специальных операций ВСУ провели зачистку позиций врага на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы ликвидировали рашистов стрелковым огнем на месте их дислокации в лесистой местности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бойцы отмечают, что благодаря профессионализму и слаженным действиям операция прошла "тихо", точно и профессионально.

Также ранее сообщалось, что бойцы ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО