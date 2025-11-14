ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении. ВИДЕО
Подразделения Сил специальных операций уничтожили место скопления личного состава 51 армии РФ на Покровском направлении.
Видео воины обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В здании в селе Затишье (Покровский район) сосредоточился контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр российских оккупантов.
Враг накапливал силы под прикрытием погодных условий.
"Перед группировками 51-й армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.
Хайп- однозначно.
2 бригади - це 8-12 тис особового складу, 6 - кп рівня бригади, 10-12 кп рівня батальйон- дивізіон, 300+ БТ техніки, до 140 артсистем і Ще стільки ж мінометів. Хай ЩЕ 2 роти БПЛа (8-10) розрахунків.
Замполіти і ТУПІ ІПсО - ІДІТЬ ЛІСОМ!!!
Притомні - читайте притомних - хайпожери - ШЛІТЬ на хутор тупі язики(((