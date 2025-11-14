ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

Подразделения Сил специальных операций уничтожили место скопления личного состава 51 армии РФ на Покровском направлении.

Видео воины обнародовали в Telegram



В здании в селе Затишье (Покровский район) сосредоточился контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр российских оккупантов.

Враг накапливал силы под прикрытием погодных условий.

"Перед группировками 51-й армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.



Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

