Новости
5 244 6

ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

Подразделения Сил специальных операций уничтожили место скопления личного состава 51 армии РФ на Покровском направлении.

Видео воины обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В здании в селе Затишье (Покровский район) сосредоточился контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр российских оккупантов.

Враг накапливал силы под прикрытием погодных условий.

"Перед группировками 51-й армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

ликвидация Донецкая область ССО Покровский район Затышок
