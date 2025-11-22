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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Українські спецпризначенці знищили ДРГ окупантів у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку місцевості від окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, диверсійно-розвідувальна група загарбників, яка переховувалася в лісі, була знищена Силами оборони у стрілецькому бою.

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На кадрах також видно, як український снайпер виконує бойову роботу та ліквідовує одного з російських військових.

Попередньо повідомлялося, що спецпризначенці провели зачистку рашистів в лісі на Північно-Слобожанському напрямку.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) Донецька область (11279) ССО Сили спеціальних операцій (706) Краматорський район (1257) Лиман (245)
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У полон кацапських чортів не брати.
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22.11.2025 16:54 Відповісти
Спецпризначенців потрібно посилати в європу ,щоб повертати награбоване в Народу України різними карлсонами.А не на лиманський напрямок кидати.
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22.11.2025 17:22 Відповісти
Гарний у вас нік, промовистий.
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22.11.2025 18:00 Відповісти
Люблю самокритику))
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22.11.2025 18:09 Відповісти
🚁 Перше збиття російського гелікоптера Мі-8 у повітрі далекобійним дроном ССО на Ростовщині - ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.
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22.11.2025 17:25 Відповісти
Бийте гадів із кацапії , щоби не пхалися до Украіни 😡
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.11.2025 17:27 Відповісти
 
 