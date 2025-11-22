Українські спецпризначенці знищили ДРГ окупантів у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку місцевості від окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, диверсійно-розвідувальна група загарбників, яка переховувалася в лісі, була знищена Силами оборони у стрілецькому бою.

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На кадрах також видно, як український снайпер виконує бойову роботу та ліквідовує одного з російських військових.

Попередньо повідомлялося, що спецпризначенці провели зачистку рашистів в лісі на Північно-Слобожанському напрямку.

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