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Українські спецпризначенці знищили ДРГ окупантів у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку місцевості від окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, диверсійно-розвідувальна група загарбників, яка переховувалася в лісі, була знищена Силами оборони у стрілецькому бою.
На кадрах також видно, як український снайпер виконує бойову роботу та ліквідовує одного з російських військових.
Попередньо повідомлялося, що спецпризначенці провели зачистку рашистів в лісі на Північно-Слобожанському напрямку.
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