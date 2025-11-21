Оператори 8-го ОПСпП знищили трьох окупантів і затрофеїли їхню зброю: "Здавайтесь, суки, бл#дь!". ВIДЕО
На Лиманському напрямку в Донецькій області бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час стрілецького бою група операторів 8-го окремого полку спеціального призначення знищила трьох окупантів. Відеозапис із фрагментам бою опублікований у соцмережах.
Трофеї, здобуті під час бою
Після нейтралізації ДРГ українські спецпризначенці затрофеїли:
-
стрілецьку зброю росіян;
-
засоби зв’язку;
-
їхні документи.
У ССО наголошують, що такі дії російських груп дедалі частіше фіксуються на лінії фронту, однак українські бійці успішно виявляють і знищують диверсантів, не допускаючи проривів оборони.
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