Оператори 8-го ОПСпП знищили трьох окупантів і затрофеїли їхню зброю: "Здавайтесь, суки, бл#дь!". ВIДЕО

На Лиманському напрямку в Донецькій області бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час стрілецького бою група операторів 8-го окремого полку спеціального призначення знищила трьох окупантів. Відеозапис із фрагментам бою опублікований у соцмережах.

Трофеї, здобуті під час бою

Після нейтралізації ДРГ українські спецпризначенці затрофеїли:

стрілецьку зброю росіян;

засоби зв’язку;

їхні документи.

У ССО наголошують, що такі дії російських груп дедалі частіше фіксуються на лінії фронту, однак українські бійці успішно виявляють і знищують диверсантів, не допускаючи проривів оборони.

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