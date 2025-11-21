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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Оператори 8-го ОПСпП знищили трьох окупантів і затрофеїли їхню зброю: "Здавайтесь, суки, бл#дь!". ВIДЕО

На Лиманському напрямку в Донецькій області бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час стрілецького бою група операторів 8-го окремого полку спеціального призначення знищила трьох окупантів. Відеозапис із фрагментам бою опублікований у соцмережах.

Трофеї, здобуті під час бою

Після нейтралізації ДРГ українські спецпризначенці затрофеїли:

  • стрілецьку зброю росіян;

  • засоби зв’язку;

  • їхні документи.

У ССО наголошують, що такі дії російських груп дедалі частіше фіксуються на лінії фронту, однак українські бійці успішно виявляють і знищують диверсантів, не допускаючи проривів оборони.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Український боєць знищив російський FPV-дрон "ждун" прямо з багі. ВIДЕО

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Донецька область (11267) ССО Сили спеціальних операцій (705) бій (250) ДРГ (154)
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21.11.2025 14:20 Відповісти
чого пертися руснявим в Україну ,подихати ?!...
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21.11.2025 14:24 Відповісти
Служки з ВРУ, разом з опозажопними, уважно дивляться на смерть орків!!!!
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21.11.2025 14:39 Відповісти
Да, из песни слов не выкинешь, хороший кацап это дохлый кацап.
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21.11.2025 14:40 Відповісти
 
 