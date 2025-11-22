Бойцы 118-й ОМБр уничтожили бронемашину и трех российских десантников на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 118-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по технике и личному составу оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы оптоволоконнымиFPV-дронами уничтожили вражескую бронированную машину вместе с десантными военными РФ, которые двигались на штурм Малой Токмачки.

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Видео своей работы военные обнародовали в соцсетях.

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