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Бойцы 118-й ОМБр уничтожили бронемашину и трех российских десантников на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 118-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по технике и личному составу оккупантов на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы оптоволоконнымиFPV-дронами уничтожили вражескую бронированную машину вместе с десантными военными РФ, которые двигались на штурм Малой Токмачки.
Видео своей работы военные обнародовали в соцсетях.
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