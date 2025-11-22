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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Украинские собаки доедают российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вместе со смежными подразделениями ликвидировали 20 оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов украинские защитники показали, как уничтожили ударными беспилотниками военных РФ, пытавшихся укрыться в укрытиях.

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На кадрах также видно, как на окраинах местности тела мертвых захватчиков поедают собаки.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Предварительно сообщалось, что операторы дронов "Скалы" ликвидировали 12 оккупантов в лесах на Покровщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) дроны (7284) Покровск (1310) Покровский район (1760) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (62)
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Топ комментарии
+5
Провокативний заголовок. Собакам однаково кого їсти, вони не розподіляють тіла на наших - не наших, українців й росіян, тощо.
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22.11.2025 11:16 Ответить
+4
Хоть би собачки не отруілися

Нашим воїнам респект!!
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22.11.2025 11:14 Ответить
+4
Символічний заголовок. Навіть сама природа України воює проти кацапні)
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22.11.2025 11:24 Ответить
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Хоть би собачки не отруілися

Нашим воїнам респект!!
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22.11.2025 11:14 Ответить
Провокативний заголовок. Собакам однаково кого їсти, вони не розподіляють тіла на наших - не наших, українців й росіян, тощо.
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22.11.2025 11:16 Ответить
Таке .Кацапи точно жахливо смердять стекломоєм, денатуратом , брагою .. і всякою падалью ... Є в них і душок коксу .. Це така кацапська зараза що і собаки не завжди жеруть їх.
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22.11.2025 12:30 Ответить
Не можеш заперечити - сій сумнів.
Русскій розсміється та пішле, хохол - повірить.
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22.11.2025 18:25 Ответить
Символічний заголовок. Навіть сама природа України воює проти кацапні)
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22.11.2025 11:24 Ответить
їх ще потім українські хробаки доїдати будуть.
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22.11.2025 11:27 Ответить
Так собака і кинула гранату, бо їй більше до смаку well done.
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22.11.2025 12:13 Ответить
Агалтєлая русафобія
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22.11.2025 12:17 Ответить
Прочитав "українські собаки" і думав, що мова піде про ЗЄ та його менеджерів. 😁
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22.11.2025 17:00 Ответить
"левітан" за кдром знає точно що не піде в штурмовики, але, думаю, в совку міг би.
бо совок не щадив нікого, а тут - ой, так тяжело нєсті сумочку тоа.
ідіть нах. за сумочкою
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22.11.2025 17:47 Ответить
 
 