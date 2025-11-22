Украинские собаки доедают российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вместе со смежными подразделениями ликвидировали 20 оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов украинские защитники показали, как уничтожили ударными беспилотниками военных РФ, пытавшихся укрыться в укрытиях.

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На кадрах также видно, как на окраинах местности тела мертвых захватчиков поедают собаки.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Предварительно сообщалось, что операторы дронов "Скалы" ликвидировали 12 оккупантов в лесах на Покровщине.

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