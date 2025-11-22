УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
5 273 10

Українські собаки доїдають російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" разом із суміжними підрозділами ліквідували 20 окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські захисники показали, як знищили ударними безпілотниками військових РФ, що намагалися сховатися в укриттях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах також видно, як на околицях місцевості тіла мертвих загарбників поїдають собаки.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Попередньо повідомлялося, що оператори дронів "Скелі" ліквідували 12 окупантів у лісах на Покровщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) Донецька область (11274) дрони (8345) Покровськ (1344) Покровський район (1774) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Провокативний заголовок. Собакам однаково кого їсти, вони не розподіляють тіла на наших - не наших, українців й росіян, тощо.
показати весь коментар
22.11.2025 11:16 Відповісти
+4
Хоть би собачки не отруілися

Нашим воїнам респект!!
показати весь коментар
22.11.2025 11:14 Відповісти
+4
Символічний заголовок. Навіть сама природа України воює проти кацапні)
показати весь коментар
22.11.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть би собачки не отруілися

Нашим воїнам респект!!
показати весь коментар
22.11.2025 11:14 Відповісти
Провокативний заголовок. Собакам однаково кого їсти, вони не розподіляють тіла на наших - не наших, українців й росіян, тощо.
показати весь коментар
22.11.2025 11:16 Відповісти
Таке .Кацапи точно жахливо смердять стекломоєм, денатуратом , брагою .. і всякою падалью ... Є в них і душок коксу .. Це така кацапська зараза що і собаки не завжди жеруть їх.
показати весь коментар
22.11.2025 12:30 Відповісти
Не можеш заперечити - сій сумнів.
Русскій розсміється та пішле, хохол - повірить.
показати весь коментар
22.11.2025 18:25 Відповісти
Символічний заголовок. Навіть сама природа України воює проти кацапні)
показати весь коментар
22.11.2025 11:24 Відповісти
їх ще потім українські хробаки доїдати будуть.
показати весь коментар
22.11.2025 11:27 Відповісти
Так собака і кинула гранату, бо їй більше до смаку well done.
показати весь коментар
22.11.2025 12:13 Відповісти
Агалтєлая русафобія
показати весь коментар
22.11.2025 12:17 Відповісти
Прочитав "українські собаки" і думав, що мова піде про ЗЄ та його менеджерів. 😁
показати весь коментар
22.11.2025 17:00 Відповісти
"левітан" за кдром знає точно що не піде в штурмовики, але, думаю, в совку міг би.
бо совок не щадив нікого, а тут - ой, так тяжело нєсті сумочку тоа.
ідіть нах. за сумочкою
показати весь коментар
22.11.2025 17:47 Відповісти
 
 