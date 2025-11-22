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Українські собаки доїдають російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" разом із суміжними підрозділами ліквідували 20 окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські захисники показали, як знищили ударними безпілотниками військових РФ, що намагалися сховатися в укриттях.
На кадрах також видно, як на околицях місцевості тіла мертвих загарбників поїдають собаки.
Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Попередньо повідомлялося, що оператори дронів "Скелі" ліквідували 12 окупантів у лісах на Покровщині.
Топ коментарі
+5 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар22.11.2025 11:16 Відповісти Посилання
+4 Amber
показати весь коментар22.11.2025 11:14 Відповісти Посилання
+4 Ivan Pogorelov
показати весь коментар22.11.2025 11:24 Відповісти Посилання
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Нашим воїнам респект!!
Русскій розсміється та пішле, хохол - повірить.
бо совок не щадив нікого, а тут - ой, так тяжело нєсті сумочку тоа.
ідіть нах. за сумочкою