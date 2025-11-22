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Поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр. ВIДЕО
Пілоти батальйону безпілотних систем FATUM 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу завдали ударів по ворожих укриттях та окупантах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час своєї бойової роботи ліквідували 6 рашистів, 3 укриття та одну замасковану антену в лісосмузі.
На оприлюднених кадрах також видно, як один із загарбників після влучання українського дрона вистрелив собі в голову.
Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.
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