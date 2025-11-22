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Поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Пілоти батальйону безпілотних систем FATUM 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу завдали ударів по ворожих укриттях та окупантах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час своєї бойової роботи ліквідували 6 рашистів, 3 укриття та одну замасковану антену в лісосмузі.

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На оприлюднених кадрах також видно, як один із загарбників після влучання українського дрона вистрелив собі в голову.

Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці SIGNUM розбили бліндаж російських операторів дронів на Лиманщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) дрони (8345) Сили безпілотних систем (511) 60 ОМБр (90) Третій армійський корпус (138)
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Точне не читав план трампона)))
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22.11.2025 10:12 Відповісти
Це ********** прочитав оту писанину ***** для Трампа про «мирний план»!!
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:47 Відповісти
Це відео уже було на Цензорі декілька днів тому. Вимагаємо свіжих кацапських суїцидів !!! )
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22.11.2025 10:50 Відповісти
Ну, шо сказать, на передке можно насмотреться свежих загляденьев.
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23.11.2025 14:00 Відповісти
А вистрелив би раніше то дрон би нам заощадив
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22.11.2025 12:26 Відповісти
В футболе это называется автогол. То есть, гол в свои ворота.
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22.11.2025 12:34 Відповісти
 
 