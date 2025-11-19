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Бійці SIGNUM розбили бліндаж російських операторів дронів на Лиманщині. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали ударними дронами по 7 ворожих укриттях на Лиманському напрямку.

Що відомо

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з уражених бліндажів Сили оборони помітили напис: "Катушка на 15 км".

Це свідчить про те, що це схованка російських операторів дронів, - зазначили українські захисники. 

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Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

До слова, раніше також повідомлялося, що ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) дрони (8331) Сили безпілотних систем (510) Краматорський район (1254) Лиман (244)
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Катушка на 15 км ? Оптоволокна? В такій коробці?
В такій коробці можна катушку розмістити із довжиною до кремля пуйла...
Але якщо це ГУР МО висновок зробило - тоді я ПАС
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19.11.2025 23:51 Відповісти
Таки да-а-а ... За рулём штурвалом Шумахер! Мастерство не пропьёшь.
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19.11.2025 23:55 Відповісти
 
 