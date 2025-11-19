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Бійці SIGNUM розбили бліндаж російських операторів дронів на Лиманщині. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали ударними дронами по 7 ворожих укриттях на Лиманському напрямку.
Що відомо
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з уражених бліндажів Сили оборони помітили напис: "Катушка на 15 км".
Це свідчить про те, що це схованка російських операторів дронів, - зазначили українські захисники.
Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
До слова, раніше також повідомлялося, що ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі.
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В такій коробці можна катушку розмістити із довжиною до кремля пуйла...
Але якщо це ГУР МО висновок зробило - тоді я ПАС
улёмштурвалом Шумахер! Мастерство не пропьёшь.