Бійці SIGNUM розбили бліндаж російських операторів дронів на Лиманщині. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали ударними дронами по 7 ворожих укриттях на Лиманському напрямку.

Що відомо

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з уражених бліндажів Сили оборони помітили напис: "Катушка на 15 км".

Це свідчить про те, що це схованка російських операторів дронів, - зазначили українські захисники.

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Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

До слова, раніше також повідомлялося, що ударні дрони SIGNUM ліквідували 5 російських піхотинців у лісосмузі.

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