Загарбник бігав навколо дерева - і згорів разом із ним: бригада "Хижак" знищує військових РФ. ВIДЕО

Українські дронарі бригади "Хижак" показали кадри ударів по позиціях, техніці та особовому складу окупантів на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони запобігають накопиченню ворога під час його спроб зосередитися в околицях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Безпілотниками знищено 3 укриття, де переховувалися військові РФ, а також автівку з особовим складом.

Крім того, бійці уразили 13 рашистів під час патрулювання своєї зони відповідальності та два ворожі "дрони-ждуни", які окупанти залишили на цвинтарі та посеред дороги.

Також повідомлялося, що артилерія 28-ї ОМБр рознесла 20 окупантів у лісосмузі на Костянтинівському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська. ВIДЕО