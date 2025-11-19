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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Костянтинівський напрямок
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Загарбник бігав навколо дерева - і згорів разом із ним: бригада "Хижак" знищує військових РФ. ВIДЕО

Українські дронарі бригади "Хижак" показали кадри ударів по позиціях, техніці та особовому складу окупантів на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони запобігають накопиченню ворога під час його спроб зосередитися в околицях.

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Безпілотниками знищено 3 укриття, де переховувалися військові РФ, а також автівку з особовим складом.

Крім того, бійці уразили 13 рашистів під час патрулювання своєї зони відповідальності та два ворожі "дрони-ждуни", які окупанти залишили на цвинтарі та посеред дороги.

Також повідомлялося, що артилерія 28-ї ОМБр рознесла 20 окупантів у лісосмузі на Костянтинівському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) ЗСУ (8767) дрони (8331) Покровський район (1774) Костянтинівка (82)
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Шкода… дерева!
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19.11.2025 20:42 Відповісти
одна надія на посадку ще 1 млрд дерев! Від ...?
Ну Ви мене зрозуміли!
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19.11.2025 20:47 Відповісти
Бідне Дерево із за Нечисті Постраждало
🙏🌳
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19.11.2025 20:50 Відповісти
********** здох, прикриваючись Українським деревом!
Покарання орку, прийшло НЕВІДВОРОТНЬО!!
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19.11.2025 21:04 Відповісти
Згоріло кацапське падло 🔥🔥🔥та
не смердітиме на нашій землі !
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19.11.2025 23:06 Відповісти
розчавили українські лeгiнi *********** пaцюкiв 👍
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20.11.2025 00:41 Відповісти
 
 