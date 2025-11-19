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Українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська. ВIДЕО
Поблизу околиць міста Покровськ бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської завдали ударів по російській піхоті, скориставшись туманом, як прикриттям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів операторів безпілотників було уражено:
- 15 рашистів;
- 3 мотоцикли;
- 1 автівку.
На одному з кадрів видно, як окупант забігає до будівлі, намагаючись сховатися від українського дрона, але безпілотник влучив у стелю. Від удару вона обвалилася та роздавила загарбника.
Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі бригади.
Попередньо повідомлялося, що дрони бійців155-ї бригади ліквідували 10 окупантів у Покровську.
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