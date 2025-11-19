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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська. ВIДЕО

Поблизу околиць міста Покровськ бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської завдали ударів по російській піхоті, скориставшись туманом, як прикриттям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів операторів безпілотників було уражено:

  • 15 рашистів;
  • 3 мотоцикли;
  • 1 автівку.

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На одному з кадрів видно, як окупант забігає до будівлі, намагаючись сховатися від українського дрона, але безпілотник влучив у стелю. Від удару вона обвалилася та роздавила загарбника.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі бригади.

Попередньо повідомлялося, що дрони бійців155-ї бригади ліквідували 10 окупантів у Покровську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 63 ворожі дрони та 24 окупанти на Куп’янщині: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) дрони (8331) Покровськ (1344) Покровський район (1774) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (73)
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А скільки пройшло?
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19.11.2025 19:29 Відповісти
В туманчику вирішили зробити "бросок"! Але щось пішло не так!
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19.11.2025 20:05 Відповісти
Ніґхд анд Неґель.... Істоти без інстинкту самозбереження....
Карать©
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19.11.2025 20:13 Відповісти
 
 