Українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська. ВIДЕО

Поблизу околиць міста Покровськ бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської завдали ударів по російській піхоті, скориставшись туманом, як прикриттям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів операторів безпілотників було уражено:

15 рашистів;

3 мотоцикли;

1 автівку.

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На одному з кадрів видно, як окупант забігає до будівлі, намагаючись сховатися від українського дрона, але безпілотник влучив у стелю. Від удару вона обвалилася та роздавила загарбника.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі бригади.

Попередньо повідомлялося, що дрони бійців155-ї бригади ліквідували 10 окупантів у Покровську.

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