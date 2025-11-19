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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Куп’янському напрямку
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Мінус 63 ворожі дрони та 24 окупанти на Куп’янщині: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Українські захисники Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" поділилися кадрами знищення російської техніки та особового складу окупантів за тиждень бойової роботи на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як військові РФ залишають техніку серед поля та тікають при наближенні ударних безпілотників бригади.

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Зокрема, бійці знищили:

  • 24 окупанти;
  • 24 укриття;
  • 63 безпілотники;
  • 4 мотоцикли;
  • 8 антен;
  • 3 генератори;
  • 2 термінали Starlink.

Також раніше повідомлялося, що оператори дронів бригади "Буревій" знищили 5 окупантів та 6 одиниць техніки на Куп’янщині.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Національна гвардія НГУ (1794) дрони (8331) Харківська область (2796) Куп’янський район (748)
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Вдачі Вам, НГУ!!!!
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19.11.2025 20:39 Відповісти
 
 