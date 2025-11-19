Минус 63 вражеских дрона и 24 оккупанта в Купянском районе: боевая работа бригады "Буревій". ВИДЕО
Украинские защитники Первой Президентской бригады НГУ "Буревой" поделились кадрами уничтожения российской техники и личного состава оккупантов за неделю боевой работы на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как военные РФ оставляют технику посреди поля и убегают при приближении ударных беспилотников бригады.
В частности, бойцы уничтожили:
- 24 оккупанта
- 24 укрытия
- 63 беспилотника
- 4 мотоцикла
- 8 антенн
- 3 генератора
- 2 терминала Starlink
Также ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Буревій" уничтожили 5 оккупантов и 6 единиц техники в Купянском районе.
Вдачі Вам, НГУ!!!!