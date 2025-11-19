Минус 63 вражеских дрона и 24 оккупанта в Купянском районе: боевая работа бригады "Буревій". ВИДЕО

Украинские защитники Первой Президентской бригады НГУ "Буревой" поделились кадрами уничтожения российской техники и личного состава оккупантов за неделю боевой работы на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как военные РФ оставляют технику посреди поля и убегают при приближении ударных беспилотников бригады.

В частности, бойцы уничтожили:

  • 24 оккупанта
  • 24 укрытия
  • 63 беспилотника
  • 4 мотоцикла
  • 8 антенн
  • 3 генератора
  • 2 терминала Starlink

Также ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Буревій" уничтожили 5 оккупантов и 6 единиц техники в Купянском районе.

армия РФ (22950) уничтожение (9941) Национальная гвардия (2355) дроны (7250) Харьковская область (2730) Купянский район (749)
Майже сусіди відпрацьовують)
Вдачі Вам, НГУ!!!!
19.11.2025 20:39 Ответить
 
 