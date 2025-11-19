Оккупант запустил дрон и погиб: 66-я ОМБр ликвидировала российского оператора БПЛА. ВИДЕО
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго провели операцию по уничтожению российских операторов беспилотников на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила точки запуска вражеских дронов, после чего Силы обороны нанесли точечные удары по захватчикам.
На обнародованном видео видно, как оккупант запускает БПЛА из лесополосы, где скрывались военные РФ - и уже через мгновение становится ликвидированным.
Ранее сообщалось, что бойцы 66-й ОМБр уничтожили шесть "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.
