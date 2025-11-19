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Окупант запустив дрон і загинув: 66 ОМБр ліквідувала російського оператора БпЛА. ВIДЕО
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго провели операцію зі знищення російських операторів безпілотників на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила точки запуску ворожих дронів, після чого Сили оборони завдали точкових ударів по загарбниках.
На оприлюдненому відео видно, як окупант запускає БпЛА з лісосмуги, де переховувалися військові РФ - і вже за мить стає ліквідованим.
Раніше повідомлялося, що бійці 66-ї ОМБр знищили шість "дронів-ждунів" на Лиманському напрямку.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар19.11.2025 17:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
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Aleksander
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