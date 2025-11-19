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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Окупант запустив дрон і загинув: 66 ОМБр ліквідувала російського оператора БпЛА. ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго провели операцію зі знищення російських операторів безпілотників на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила точки запуску ворожих дронів, після чого Сили оборони завдали точкових ударів по загарбниках.

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На оприлюдненому відео видно, як окупант запускає БпЛА з лісосмуги, де переховувалися військові РФ - і вже за мить стає ліквідованим.

Раніше повідомлялося, що бійці 66-ї ОМБр знищили шість "дронів-ждунів" на Лиманському напрямку.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) дрони (8331) 66 окрема механізована бригада (68) Краматорський район (1254) Лиман (244)
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Карма наздогнала!
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19.11.2025 17:31 Відповісти
Краще було би, щоб не встиг навіть запустити БпЛА- але й так ГУТ!
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19.11.2025 17:32 Відповісти
Гинуть Люди, а московити можуть виключно дохнути, невже так важко запам'ятати?
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19.11.2025 18:01 Відповісти
Кацапи не гинуть. Кацапи - здихають)
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19.11.2025 22:16 Відповісти
 
 