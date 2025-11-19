Рашист заплутався в колючому дроті та був ліквідований дроном Сил оборони. ВIДЕО

Австралійський доброволець ЗСУ опублікував відео, на якому його побратими ліквідовують ударним дроном рашиста, який лежить під лінією натягнутого колючого дроту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський піхотинець показав у камеру безпілотника середній палець і це було останнє, що зробив путінський посіпака перед своєю смертю.

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Після цього український дрон знищив окупанта точним скидом.

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