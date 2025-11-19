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Рашист заплутався в колючому дроті та був ліквідований дроном Сил оборони. ВIДЕО
Австралійський доброволець ЗСУ опублікував відео, на якому його побратими ліквідовують ударним дроном рашиста, який лежить під лінією натягнутого колючого дроту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський піхотинець показав у камеру безпілотника середній палець і це було останнє, що зробив путінський посіпака перед своєю смертю.
Після цього український дрон знищив окупанта точним скидом.
Топ коментарі
+16 Олег Панченко #580043
показати весь коментар19.11.2025 16:57 Відповісти Посилання
+12 Valeriy Wrx #551499
показати весь коментар19.11.2025 17:05 Відповісти Посилання
+9 Dima30
показати весь коментар19.11.2025 17:03 Відповісти Посилання
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пуйловське "парове мясо" попалося!
місцеві песики скоро прибіжать на вечерю!
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