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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Рашист заплутався в колючому дроті та був ліквідований дроном Сил оборони. ВIДЕО

Австралійський доброволець ЗСУ опублікував відео, на якому його побратими ліквідовують ударним дроном рашиста, який лежить під лінією натягнутого колючого дроту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський піхотинець показав у камеру безпілотника середній палець і це було останнє, що зробив путінський посіпака перед своєю смертю. 

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Після цього український дрон знищив окупанта точним скидом. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "Птахів Мадяра" влучив окупанту в голову: вивалилися очі та відкрився рот. ВIДЕО

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армія рф (21181) знищення (10276) ЗСУ (8767) дрони (8331) Сили безпілотних систем (510)
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Топ коментарі
+16
То ще раз доказує важливість фортифікаційних споруд. На жаль друзі Зеленського розкрадали мільярди імітуючи фортифікаційні споруди
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19.11.2025 16:57 Відповісти
+12
Кацапська смєкалка - заплутатися в дроті і показати фак дрону...
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19.11.2025 17:05 Відповісти
+9
ось так, третій раз fuck не встиг показати, а міг спокійно собі бухати у своїх ******..
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19.11.2025 17:03 Відповісти
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То ще раз доказує важливість фортифікаційних споруд. На жаль друзі Зеленського розкрадали мільярди імітуючи фортифікаційні споруди
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19.11.2025 16:57 Відповісти
Зрадник ЗЕ розкрадає.Без відома ОП нічого не відбувається,все під контролем!!
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19.11.2025 17:02 Відповісти
Інспектував споруди сам ЗЕ особисто для піару
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19.11.2025 17:04 Відповісти
розкрали вороги України..
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19.11.2025 17:25 Відповісти
Жалко, жалко...... колючий дріт
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19.11.2025 16:59 Відповісти
Пощастило свинособаці,здохло миттєво..
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19.11.2025 17:01 Відповісти
мишоловка спрацювала!
пуйловське "парове мясо" попалося!
місцеві песики скоро прибіжать на вечерю!
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19.11.2025 17:01 Відповісти
ось так, третій раз fuck не встиг показати, а міг спокійно собі бухати у своїх ******..
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19.11.2025 17:03 Відповісти
Кацапська смєкалка - заплутатися в дроті і показати фак дрону...
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19.11.2025 17:05 Відповісти
Для чого цю дрібницю оприлюднювати? Чи щоб показати рішучу відповідь на удар по Тернополю? На кого це розраховане?
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19.11.2025 17:33 Відповісти
Ну, є і для кацапа плюси, походу розплутався.
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19.11.2025 18:12 Відповісти
Та й буде що онукам розповiдати. Хоча…
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19.11.2025 18:37 Відповісти
Здається він таки виплутався. Ні?
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19.11.2025 18:39 Відповісти
Частково.
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19.11.2025 22:27 Відповісти
Колючо-задрочений
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19.11.2025 19:14 Відповісти
Планета стала трошки чистішою)))
Чорнозем - більше удобреним)))
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19.11.2025 22:19 Відповісти
Існування ********* дійшло до кінця на дроті, аж в Мирній Україні!!
Меркель з шредером і шольцем, недочекалися орка…в своїй квартирі за столом на Різдво, бо Українці, стали на СТОРОЖІ!!
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19.11.2025 22:47 Відповісти
Санкция за неприличный жест в прямом эфире.
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20.11.2025 09:07 Відповісти
... Сам пішов нах... ...
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20.11.2025 09:11 Відповісти
Цензор опублікував це відео давно. Цензор сказав нам переглянути його ще раз, щоб ми не забули.
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20.11.2025 15:41 Відповісти
 
 