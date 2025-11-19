РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14724 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
4 663 4

Украинские дроны ликвидировали 15 российских пехотинцев во время тумана вблизи Покровска. ВИДЕО

В окрестностях города Покровска бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской нанесли удары по российской пехоте, воспользовавшись туманом в качестве прикрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторов беспилотников было поражено:

  • 15 рашистов;
  • 3 мотоцикла;
  • 1 автомобиль.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На одном из кадров видно, как оккупант забегает в здание, пытаясь спрятаться от украинского дрона, но беспилотник попал в потолок. От удара потолок обрушился и раздавил захватчика.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале бригады.

Предварительно сообщалось, что дроны бойцов 155-й бригады ликвидировали 10 оккупантов в Покровске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 63 вражеских дрона и 24 оккупанта в Купянском районе: боевая работа бригады "Буревой". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22950) уничтожение (9941) Донецкая область (12380) дроны (7250) Покровск (1310) Покровский район (1759) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (72)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки пройшло?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:29 Ответить
В туманчику вирішили зробити "бросок"! Але щось пішло не так!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:05 Ответить
Ніґхд анд Неґель.... Істоти без інстинкту самозбереження....
Карать©
показать весь комментарий
19.11.2025 20:13 Ответить
 
 