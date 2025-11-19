Украинские дроны ликвидировали 15 российских пехотинцев во время тумана вблизи Покровска. ВИДЕО
В окрестностях города Покровска бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской нанесли удары по российской пехоте, воспользовавшись туманом в качестве прикрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторов беспилотников было поражено:
- 15 рашистов;
- 3 мотоцикла;
- 1 автомобиль.
На одном из кадров видно, как оккупант забегает в здание, пытаясь спрятаться от украинского дрона, но беспилотник попал в потолок. От удара потолок обрушился и раздавил захватчика.
Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале бригады.
Предварительно сообщалось, что дроны бойцов 155-й бригады ликвидировали 10 оккупантов в Покровске.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
