Захватчик бегал вокруг дерева - и сгорел вместе с ним: ударные дроны бригады "Хищник". ВИДЕО

Украинские операторы дронов бригады "Хищник" показали кадры ударов по позициям, технике и личному составу оккупантов на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны предотвращают накопление врага во время его попыток сосредоточиться в окрестностях.

Беспилотниками уничтожено 3 укрытия, где скрывались военные РФ, а также автомобиль с личным составом.

Кроме того, бойцы поразили 13 рашистов во время патрулирования своей зоны ответственности и два вражеских "дрона-ждуна", которые оккупанты оставили на кладбище и посреди дороги.

Также сообщалось, что артиллерия 28-й ОМБр разнесла 20 оккупантов в лесополосе на Константиновском направлении.

