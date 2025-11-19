Захватчик бегал вокруг дерева - и сгорел вместе с ним: ударные дроны бригады "Хищник". ВИДЕО
Украинские операторы дронов бригады "Хищник" показали кадры ударов по позициям, технике и личному составу оккупантов на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны предотвращают накопление врага во время его попыток сосредоточиться в окрестностях.
Беспилотниками уничтожено 3 укрытия, где скрывались военные РФ, а также автомобиль с личным составом.
Кроме того, бойцы поразили 13 рашистов во время патрулирования своей зоны ответственности и два вражеских "дрона-ждуна", которые оккупанты оставили на кладбище и посреди дороги.
Также сообщалось, что артиллерия 28-й ОМБр разнесла 20 оккупантов в лесополосе на Константиновском направлении.
Ну Ви мене зрозуміли!
🙏🌳
Покарання орку, прийшло НЕВІДВОРОТНЬО!!
не смердітиме на нашій землі !