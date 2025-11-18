Артиллерия 28-й ОМБр разнесла 20 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Украинские защитники 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ обнародовали видео боевой работы по оккупантам вблизи Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как артиллеристы ведут огонь из огневой техники по рашистам, которые засели в лесополосах.

Вследствие боевой операции Сил обороны уничтожено не менее 20 захватчиков, часть из них - сразу группами.

Также ранее сообщалось, что бойцы 28 ОМБр сорвали попытку оккупантов прорваться в Константиновку.

