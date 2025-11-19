Бойцы SIGNUM разбили блиндаж российских операторов дронов в Лиманском районе. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM отработали ударными дронами по 7 вражеским укрытиям на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одном из пораженных блиндажей Силы обороны заметили надпись: "Катушка на 15 км".

Это свидетельствует о том, что это тайник российских операторов дронов.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

К слову, ранее также сообщалось, что ударные дроны SIGNUM ликвидировали 5 российских пехотинцев в лесополосе.

