Операторы дронов "Скелі" ликвидировали 12 оккупантов в лесах на Покровщине. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" ликвидировали ударными беспилотниками оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка передала украинским бойцам координаты дислокации военных РФ, после чего те сразу нанесли удары по скоплениям захватчиков во время боевых вылетов.

В результате спецоперации операторы дронов поразили 12 рашистов в лесополосах.

Ранее сообщалось, что украинские дроны ликвидировали 15 российских пехотинцев во время тумана вблизи Покровска.

