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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Оператори дронів "Скелі" ліквідували 12 окупантів у лісах на Покровщині. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували ударними безпілотниками окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала українським бійцям координати дислокації військових РФ, після чого ті одразу завдали ударів по скупченнях загарбників під час бойових вильотів.

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Унаслідок спецоперації оператори дронів уразили 12 рашистів у лісосмугах.

Раніше повідомлялося, що українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) дрони (8331) Покровськ (1344) Покровський район (1774) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (62)
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Ідентифікація орків - це вам не "денацифікація"!
Тут навіть "візьмемо за 3 дні" не потрібно!
Одразу на концерт кабздона...
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19.11.2025 23:12 Відповісти
 
 