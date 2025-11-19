Оператори дронів "Скелі" ліквідували 12 окупантів у лісах на Покровщині. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували ударними безпілотниками окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала українським бійцям координати дислокації військових РФ, після чого ті одразу завдали ударів по скупченнях загарбників під час бойових вильотів.

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Унаслідок спецоперації оператори дронів уразили 12 рашистів у лісосмугах.

Раніше повідомлялося, що українські дрони ліквідували 15 російських піхотинців під час туману поблизу Покровська.

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