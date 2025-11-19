3 527 10
Дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову. ВIДЕО
Бойовий підрозділ Збройних Сил України у складі 28 окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупанта під час запеклого бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений військовий РФ "дочекався повної ліквідації" ударним безпілотником українських бійців.
Дрон влучив в голову загарбнику, який лежав на землі. В результаті - та розлетілася в різні сторони.
Топ коментарі
+6 westwlad
показати весь коментар19.11.2025 22:14 Відповісти Посилання
+6 Ирина Александра
показати весь коментар19.11.2025 22:14 Відповісти Посилання
+5 Погрібний Олександр
показати весь коментар19.11.2025 22:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от і славно