Дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову. ВIДЕО

Бойовий підрозділ Збройних Сил України у складі 28 окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупанта під час запеклого бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений військовий РФ "дочекався повної ліквідації" ударним безпілотником українських бійців.

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Дрон влучив в голову загарбнику, який лежав на землі. В результаті - та розлетілася в різні сторони.

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