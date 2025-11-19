УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12603 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
3 527 10

Дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову. ВIДЕО

Бойовий підрозділ Збройних Сил України у складі 28 окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупанта під час запеклого бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений військовий РФ "дочекався повної ліквідації" ударним безпілотником українських бійців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрон влучив в голову загарбнику, який лежав на землі. В результаті - та розлетілася в різні сторони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загарбник бігав навколо дерева - і згорів разом із ним: бригада "Хижак" знищує військових РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) 28 окрема механізована бригада (209) дрони (8331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Слишком легкая смерть для козломордины.
показати весь коментар
19.11.2025 22:14 Відповісти
+6
да не було у нього голови спочатку...
показати весь коментар
19.11.2025 22:14 Відповісти
+5
Ну дрон хоч не постраждав?
показати весь коментар
19.11.2025 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну дрон хоч не постраждав?
показати весь коментар
19.11.2025 22:10 Відповісти
Були би там мізки - було би потрясіння...
показати весь коментар
19.11.2025 22:13 Відповісти
або "винос моска" ))
показати весь коментар
19.11.2025 22:18 Відповісти
Слишком легкая смерть для козломордины.
показати весь коментар
19.11.2025 22:14 Відповісти
да не було у нього голови спочатку...
показати весь коментар
19.11.2025 22:14 Відповісти
Кацапська істота відійшла до пекла ,
от і славно
показати весь коментар
19.11.2025 22:51 Відповісти
Не, у цапорылого тiльки лiцо вiдiйшло до пекла( на вишкварки). Сам ластоногiй аалень поiде в ягелеядiю, для обмiну на ладу-калiну.
показати весь коментар
20.11.2025 01:41 Відповісти
За чим орк з московії вдерся із зброєю в руках до Мирної України, те і отримав!! ******, за це, йому дєньох обіцяв дати….
показати весь коментар
19.11.2025 22:52 Відповісти
Богу - богове, кацапу - по заслузi (кацап дiйсно лiцо потерял)...
показати весь коментар
20.11.2025 01:29 Відповісти
раскинул мозгами и решил больше не воевать
показати весь коментар
27.11.2025 01:53 Відповісти
 
 