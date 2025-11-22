РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11926 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
6 264 7

Раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр. ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем FATUM 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса нанесли удары по вражеским укрытиям и оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время своей боевой работы ликвидировали 6 рашистов, 3 укрытия и одну замаскированную антенну в лесополосе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На обнародованных кадрах также видно, как один из захватчиков после попадания украинского дрона выстрелил себе в голову.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы SIGNUM разбили блиндаж российских операторов дронов в Лиманском районе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) дроны (7284) Силы беспилотных систем (506) 60 ОМБр (89) Третий армейский корпус (134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точне не читав план трампона)))
показать весь комментарий
22.11.2025 10:12 Ответить
Це ********** прочитав оту писанину ***** для Трампа про «мирний план»!!
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
показать весь комментарий
22.11.2025 10:47 Ответить
Це відео уже було на Цензорі декілька днів тому. Вимагаємо свіжих кацапських суїцидів !!! )
показать весь комментарий
22.11.2025 10:50 Ответить
Ну, шо сказать, на передке можно насмотреться свежих загляденьев.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:00 Ответить
А вистрелив би раніше то дрон би нам заощадив
показать весь комментарий
22.11.2025 12:26 Ответить
В футболе это называется автогол. То есть, гол в свои ворота.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:34 Ответить
 
 