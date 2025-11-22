Раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр. ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем FATUM 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса нанесли удары по вражеским укрытиям и оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время своей боевой работы ликвидировали 6 рашистов, 3 укрытия и одну замаскированную антенну в лесополосе.

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На обнародованных кадрах также видно, как один из захватчиков после попадания украинского дрона выстрелил себе в голову.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.

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