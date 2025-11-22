6 264 7
Раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр. ВИДЕО
Пилоты батальона беспилотных систем FATUM 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса нанесли удары по вражеским укрытиям и оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время своей боевой работы ликвидировали 6 рашистов, 3 укрытия и одну замаскированную антенну в лесополосе.
На обнародованных кадрах также видно, как один из захватчиков после попадания украинского дрона выстрелил себе в голову.
Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg