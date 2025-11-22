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Бійці 118-ї ОМБр знищили бронемашину та 3 російських десантників на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 118-ї окремої механізованої бригади завдали удару по техніці та особовому складу окупантів на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці оптоволоконними FPV-дронами знищили ворожу броньовану машину разом із десантними військовими РФ, які рухалися на штурм Малої Токмачки.

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Відео своєї роботи військові оприлюднили у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) Запорізька область (4936) ЗСУ (8774) дрони (8345) Пологівський район (425) Мала Токмачка (24)
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