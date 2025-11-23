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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 165 260 осіб (+920 за добу), 11 363 танки, 34 585 артсистем, 23 615 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

горять російські бехи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 165 260 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 165 260 (+920) осіб

танків - 11 363 (+2) од.

бойових броньованих машин - 23 615 (+8) од.

артилерійських систем - 34 585 (+26) од.

РСЗВ - 1 549 (+2) од.

засоби ППО - 1 248 (+0) од.

літаків - 428 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 338 (+496) од.

крилаті ракети - 3 981 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 67 922 (+80) од.

спеціальна техніка - 4 003 (+1) од.

Також дивіться: Українські спецпризначенці знищили ДРГ окупантів у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Дивіться: Бійці 118-ї ОМБр знищили бронемашину та 3 російських десантників на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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армія рф (21196) Генштаб ЗС (8448) ліквідація (4781)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.11.2025 08:38 Відповісти
Безпілотники "туди-сюди" 83338
Арта вийшла на річний рекорд
Цікаво де Мі-8 збитий безпілотником (вперше в всесвітній історії)
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23.11.2025 12:59 Відповісти
 
 