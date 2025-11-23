Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 165 260 осіб (+920 за добу), 11 363 танки, 34 585 артсистем, 23 615 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 165 260 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 165 260 (+920) осіб
танків - 11 363 (+2) од.
бойових броньованих машин - 23 615 (+8) од.
артилерійських систем - 34 585 (+26) од.
РСЗВ - 1 549 (+2) од.
засоби ППО - 1 248 (+0) од.
літаків - 428 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 338 (+496) од.
крилаті ракети - 3 981 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 67 922 (+80) од.
спеціальна техніка - 4 003 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Арта вийшла на річний рекорд
Цікаво де Мі-8 збитий безпілотником (вперше в всесвітній історії)