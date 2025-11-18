Наши воины в Двуречанском в активной обороне. Идут ожесточенные бои, - 16 армейский корпус

Подразделения 16 армейского корпуса контролируют ситуацию в районе поселка Двуречанское Купянского района Харьковской области и используют тактику активной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 16 армейского корпуса.

Как отмечается, противник бросает в атаки все новые и новые силы, не считаясь с огромными потерями собственной живой силы и техники. Бои носят ожесточенный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур погибла из-за удара РФ по Берестину. ФОТО

Наши воины ведут эффективную боевую работу, сдерживая нашествие и уничтожая российских захватчиков.