РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13087 посетителей онлайн
Новости Фото Дети - жертвы войны
7 586 7

17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур погибла из-за удара РФ по Берестину. ФОТО

В результате удара войск РФ по н.п. Берестин в Харьковской области погибла 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ракетный удар россиян унес жизнь юной спортсменки. В Берестине Харьковской области погибла 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур", - говорится в сообщении.

Читайте также: Раненая в селе под Краснопольем 4-летняя девочка с ожогами в тяжелом состоянии. Ее транспортируют в Охматдет

Карина Бахур погибший ребенок

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российской атаки по Берестину в Харьковской области в больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения.

Автор: 

дети (6863) жертва (340) Харьковская область (2726) Берестинский район (16) Красноград (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне!
показать весь комментарий
18.11.2025 14:59 Ответить
Смерть мвскалям.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:41 Ответить
Московській мерзоті за все прилетить сторицею!
показать весь комментарий
18.11.2025 16:46 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 17:52 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
18.11.2025 18:39 Ответить
Там у радіусі двох кілометрів не було жодного укриття. Вона не встигла сховатися у погрібі, бо й попередження не було.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:52 Ответить
ще одна душа на небесах...
показать весь комментарий
19.11.2025 19:13 Ответить
 
 