США планируют отдельную встречу с российской делегацией по поводу своего "мирного плана", - ABC

США планируют провести отдельную встречу с российской делегацией для обсуждения американского плана урегулирования войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом телеканалу ABC News сообщил неназванный американский чиновник, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Собеседник канала не уточнил место проведения потенциальных переговоров и не предоставил дополнительных деталей относительно формата встречи с российской стороной.

Напомним, что пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что планов переговоров с делегацией США относительно Украины на этой неделе нет.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США признали, что их мирный план не является "незыблемым", но намекают на риск потери помощи, - WP