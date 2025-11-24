РУС
Швеция не признает аннексию Крыма и других территорий Украины, - глава МИД Стенергард

Украина готова к полному прекращению огня, но Россия отказывается

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает российскую оккупацию и аннексию ни одной части Украины. Она подчеркнула: границы не могут меняться силой, а Украина имеет полное право на оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Стенергард подчеркнула, что Украина неоднократно заявляла о готовности согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня и начать переговоры о мирном урегулировании. Однако Россия не предприняла соответствующих шагов и не проявила готовности поддержать такие инициативы.

"Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменили своей. Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", – подчеркнула глава МИД страны.

Она подчеркнула: все временно оккупированные Россией территории остаются украинскими.

"Позвольте мне четко заявить, что Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", – отметила Стенергард.

Также министр добавила, что не может быть ограничений для Вооруженных Сил Украины.

"Соглашение, которое включает эти основные элементы, которое по-настоящему уважает суверенитет Украины и имеет поддержку ее народа, будет иметь нашу поддержку. Но пока продолжается российская агрессия, Швеция имеет четкий двухпунктовый план по укреплению Украины и ослаблению России. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", – подытожила она.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Щиро дякуємо , друзі
показать весь комментарий
24.11.2025 12:15 Ответить
Дякуємо. Хоч в когось ще гідність та розум лишилися.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:24 Ответить
 
 