Швеция не признает аннексию Крыма и других территорий Украины, - глава МИД Стенергард

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает российскую оккупацию и аннексию ни одной части Украины. Она подчеркнула: границы не могут меняться силой, а Украина имеет полное право на оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стенергард подчеркнула, что Украина неоднократно заявляла о готовности согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня и начать переговоры о мирном урегулировании. Однако Россия не предприняла соответствующих шагов и не проявила готовности поддержать такие инициативы.

"Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменили своей. Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", – подчеркнула глава МИД страны.

Она подчеркнула: все временно оккупированные Россией территории остаются украинскими.

"Позвольте мне четко заявить, что Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", – отметила Стенергард.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США планируют отдельную встречу с российской делегацией по поводу своего "мирного плана", - ABC

Также министр добавила, что не может быть ограничений для Вооруженных Сил Украины.

"Соглашение, которое включает эти основные элементы, которое по-настоящему уважает суверенитет Украины и имеет поддержку ее народа, будет иметь нашу поддержку. Но пока продолжается российская агрессия, Швеция имеет четкий двухпунктовый план по укреплению Украины и ослаблению России. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", – подытожила она.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль не получал информации о переговорах в Женеве, - Песков