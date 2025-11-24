Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський

Україна працює зі Сполученими Штатами, щоб у документах були пункти щодо визволення полонених за формулою "всі на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

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"У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі "всі на всіх" і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією", - зазначив він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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