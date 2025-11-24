Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський
Україна працює зі Сполученими Штатами, щоб у документах були пункти щодо визволення полонених за формулою "всі на всіх".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.
"У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі "всі на всіх" і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією", - зазначив він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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