УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Обмін полоненими Мирний план США
586 4

Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський

Зеленський розповів про переговори зі США щодо мирного плану

Україна працює зі Сполученими Штатами, щоб у документах були пункти щодо визволення полонених за формулою "всі на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі "всі на всіх" і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією", - зазначив він.

Також читайте: Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та політичного тиску, - Зеленський

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Стубб про переговори в Женеві: Кроки до миру є, але невирішенні питання залишаються

Автор: 

діти (5580) Зеленський Володимир (27947) обмін (1324) полонені (2425)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не хочеш прогундосити щось про Донбас, про НАТО, про русняву церку, про свинособачу мову, про скорочення армії ?
показати весь коментар
24.11.2025 12:16 Відповісти
і основний пункт яки хочуть zельоні гниди - цке амністія тим хто вкрав бабло - читаєм..знаєм )))
показати весь коментар
24.11.2025 12:17 Відповісти
У мирному плані обмін "всіх на всіх" записали США і кацапи без тебе і ніхто про це не сперечаєтьсяґ. Що там про скорочення армії, заборона мати далекобійні ракети, заборона вступу до НАТО, дозвіл на території україни кацапської мови і їхньої церкви?
показати весь коментар
24.11.2025 12:53 Відповісти
Деятельность прёт,за жОПу взялись.
показати весь коментар
24.11.2025 13:08 Відповісти
 
 