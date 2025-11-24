Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский
Украина работает с Соединенными Штатами, чтобы в документах были пункты об освобождении пленных по формуле "все на всех".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы.
"В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы в этих документах были чрезвычайно чувствительные пункты, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле "все на всех" и полное возвращение всех украинских детей, похищенных Россией", - отметил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
