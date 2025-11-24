РУС
Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский

Зеленский рассказал о переговорах с США по мирному плану

Украина работает с Соединенными Штатами, чтобы в документах были пункты об освобождении пленных по формуле "все на всех".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы.

"В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы в этих документах были чрезвычайно чувствительные пункты, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле "все на всех" и полное возвращение всех украинских детей, похищенных Россией", - отметил он.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

А не хочеш прогундосити щось про Донбас, про НАТО, про русняву церку, про свинособачу мову, про скорочення армії ?
показать весь комментарий
24.11.2025 12:16 Ответить
і основний пункт яки хочуть zельоні гниди - цке амністія тим хто вкрав бабло - читаєм..знаєм )))
показать весь комментарий
24.11.2025 12:17 Ответить
У мирному плані обмін "всіх на всіх" записали США і кацапи без тебе і ніхто про це не сперечаєтьсяґ. Що там про скорочення армії, заборона мати далекобійні ракети, заборона вступу до НАТО, дозвіл на території україни кацапської мови і їхньої церкви?
показать весь комментарий
24.11.2025 12:53 Ответить
Деятельность прёт,за жОПу взялись.
показать весь комментарий
24.11.2025 13:08 Ответить
 
 