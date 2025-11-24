Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский

Украина работает с Соединенными Штатами, чтобы в документах были пункты об освобождении пленных по формуле "все на всех".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы.

"В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы в этих документах были чрезвычайно чувствительные пункты, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле "все на всех" и полное возвращение всех украинских детей, похищенных Россией", - отметил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

