Перед спецзустріччю ЄС Кошта провів розмову із Зеленським: дізнався оцінку ситуації

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні спеціальної зустрічі європейських лідерів, присвяченої Україні та запропонованому США "мирному плану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

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Кошта зазначив, що поспілкувався із Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".

Він підкреслив, що єдина і скоординована позиція Європейського Союзу є ключовою для досягнення успішного результату можливих мирних переговорів - як для України, так і для Європи.

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Що відомо про спецзустріч лідерів ЄС?

За інформацією Politico, під час саміту ЄС-Африка в Анголі відбудеться спеціальна зустріч європейських лідерів, яка буде присвячена переговорам щодо можливого припинення війни в Україні та обговоренню американського "мирного плану". Зокрема зазначається, що:

15 лідерів ЄС зберуться особисто в Луанді,

решта приєднається у форматі відеоконференції.

Це рішення було ухвалене після екстреної зустрічі послів країн ЄС (Coreper), яка відбулася напередодні ввечері в Брюсселі.

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