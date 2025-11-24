Перед спецзустріччю ЄС Кошта провів розмову із Зеленським: дізнався оцінку ситуації
Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні спеціальної зустрічі європейських лідерів, присвяченої Україні та запропонованому США "мирному плану".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
Кошта зазначив, що поспілкувався із Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".
Він підкреслив, що єдина і скоординована позиція Європейського Союзу є ключовою для досягнення успішного результату можливих мирних переговорів - як для України, так і для Європи.
Що відомо про спецзустріч лідерів ЄС?
За інформацією Politico, під час саміту ЄС-Африка в Анголі відбудеться спеціальна зустріч європейських лідерів, яка буде присвячена переговорам щодо можливого припинення війни в Україні та обговоренню американського "мирного плану". Зокрема зазначається, що:
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15 лідерів ЄС зберуться особисто в Луанді,
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решта приєднається у форматі відеоконференції.
Це рішення було ухвалене після екстреної зустрічі послів країн ЄС (Coreper), яка відбулася напередодні ввечері в Брюсселі.
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