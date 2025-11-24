УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
469 0

Перед спецзустріччю ЄС Кошта провів розмову із Зеленським: дізнався оцінку ситуації

Перед спецзустріччю ЄС Кошта провів розмову із Зеленським

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні спеціальної зустрічі європейських лідерів, присвяченої Україні та запропонованому США "мирному плану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кошта зазначив, що поспілкувався із Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".

Він підкреслив, що єдина і скоординована позиція Європейського Союзу є ключовою для досягнення успішного результату можливих мирних переговорів - як для України, так і для Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це немислимо": Мерц розкритикував план Трампа щодо заморожених російських активів

Що відомо про спецзустріч лідерів ЄС?

За інформацією Politico, під час саміту ЄС-Африка в Анголі відбудеться спеціальна зустріч європейських лідерів, яка буде присвячена переговорам щодо можливого припинення війни в Україні та обговоренню американського "мирного плану". Зокрема зазначається,  що:

  • 15 лідерів ЄС зберуться особисто в Луанді,

  • решта приєднається у форматі відеоконференції.

Це рішення було ухвалене після екстреної зустрічі послів країн ЄС (Coreper), яка відбулася напередодні ввечері в Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Величезний прогрес" США щодо миру впирається у небажання Росії йти на компроміс, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (27947) Кошта Антоніу (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 