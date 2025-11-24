Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"
Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в мирных переговорах, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Неужели действительно возможен значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - отметил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Ч ерновецькийТрампон.
Кацап хороший лише тоді, коли стоїть на колінах і просить поїсти, та й те - якщо відвернутись, то вдарить ззаду каменюкою по потилиці, забере хліб, яким його годували і втече.