Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"

Трамп сделал заявление о мирных переговорах: что известно?

Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в мирных переговорах, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Неужели действительно возможен значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - отметил он.



Читайте: Соглашения в Женеве спасают отношения с США, однако вряд ли будут долговечными, - The Economist

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте: "Это немыслимо": Мерц раскритиковал план Трампа по замороженным российским активам

США (28368) Трамп Дональд (7126)
Топ комментарии
+6
''я і мая маладая ******* дєлаєм чтота важнає'' - Черновецький Трампон.
24.11.2025 12:51

+4
можливо, відбувається, можливо, не відбувається, можливо, щось, можливо, нічого, можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?...
24.11.2025 12:52

+3
можливо д0вб0$***. ні, не можливо, а точно
24.11.2025 12:50

можливо д0вб0$***. ні, не можливо, а точно
24.11.2025 12:50

''я і мая маладая ******* дєлаєм чтота важнає'' - Черновецький Трампон.
24.11.2025 12:51

можливо, відбувається, можливо, не відбувається, можливо, щось, можливо, нічого, можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?...
24.11.2025 12:52

можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?... Та яка, *****, різниця...
24.11.2025 13:02

Воно нічого каби что, но ето нє токмо каби что а прямо почом зря.
24.11.2025 13:20

Почитав статтю,але де перемовини з кацапами?Чи ми без їхньої згоди закінчимо війну?.
24.11.2025 12:53

Тим часом тампон розважаэться перепостами у своїй соцмережі. На колінах Чак Шумер, Елізабет Уорен та Адам Шифф. Всі троє є сенаторами-демократами.

24.11.2025 13:02

З кацапами неможе відбуватись нічого хорошего.
Кацап хороший лише тоді, коли стоїть на колінах і просить поїсти, та й те - якщо відвернутись, то вдарить ззаду каменюкою по потилиці, забере хліб, яким його годували і втече.
24.11.2025 13:03

Деменція прогресує....😈
24.11.2025 13:03

Якщо ідіот то надовго.
24.11.2025 13:17

Для зеленої або рудої мухи гівно завжди щось добре.
24.11.2025 13:04

Немає нічого хорошого і не буде, ніякі переговори не вирішать питання звільнення територій та знищення кацапів, Україна повинна вийти з усіх переговорів і зосередитись на війні!
24.11.2025 13:06

Навіщо нам ці висери рудого старця з дименцією, він вже давно нічого не розуміє, крім бабла, і нічого не пам'ятає, через 5-ть хвилин чергового свого висера! 🤬
24.11.2025 13:19

Заходить з козирів
24.11.2025 13:21

 
 