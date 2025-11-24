Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"

Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в мирных переговорах, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Неужели действительно возможен значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - отметил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

