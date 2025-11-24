Договоренности в Женеве спасают отношения с США, однако вряд ли будут долговечными, - The Economist

Соглашения между украинской и американской делегациями в Женеве спасают отношения с США, однако могут быть недолговечными.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Украина переживает очередной кризис с Трампом", - говорится в заголовке материала.

В материале говорится, что Украина пережила один из самых мрачных периодов в своей истории. Ее передовая линия ломается; внутри бушует коррупционный скандал, а ее американский союзник выдвинул ультиматум о заключении мирного соглашения, выгодного России.

"Теперь, возможно, наступает рассвет", - отмечает издание, имея в виду госсекретаря США Марко Рубио.

После переговоров в Женеве Рубио объявил о прогрессе в усилиях администрации Трампа положить конец войне России против Украины.

Госсекретарь США отметил, что любое соглашение в Женеве должно быть одобрено как президентом Владимиром Зеленским, так и американским лидером Дональдом Трампом. Возможно, это произойдет на встрече в Вашингтоне.

"Все это разительно отличается от зловещей встречи в Киеве всего тремя днями ранее, когда Дэн Дрисколл, министр обороны Пентагона, передал господину Зеленскому план из 28 пунктов, который был настолько однобоким, что выглядел как российский список желаний, смешанный с экономической данью Трампу", - говорится в материале.

The Economist пишет, что пока неясно, сколько из первоначальных пунктов плана было отклонено во время переговоров в Женеве, но "значительный ущерб уже нанесен".

План, отмечают авторы материала, осложнит шаги ЕС по конфискации замороженных российских активов. Также он раскрыл путаницу, соперничество и некомпетентность, которые царят в администрации Трампа.

Журналисты отмечают, что Уиткофф снова выглядит марионеткой, а вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в роли силы, которая стремится подорвать отношения между Украиной и Америкой.

"В феврале он (Венс. - Ред.) спровоцировал телевизионную ссору между господином Трампом и господином Зеленским в Белом доме. На этот раз он продвигал откровенно пророссийский план. Именно господин Вэнс позвонил господину Зеленскому, чтобы изложить его условия; и именно господин Дрисколл, друг господина Венса по колледжу, лично передал это сообщение", - пишет издание.

Рубио, напротив, пытается вернуть ситуацию в конструктивное русло, найдя соглашение с украинцами.

"Что касается господина Трампа, то он снова выдал свою скрытую предвзятость: симпатию к России и безразличие к Украине", - добавили там.

Даже если Трамп одобрит более благоприятное для Украины соглашение, оно практически наверняка будет заблокировано Россией. Любое же приемлемое для Москвы соглашение будет отклонено Украиной. Все это может привести к новому кризису, заключается в материале.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

