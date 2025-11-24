Договоренности в Женеве спасают отношения с США, однако вряд ли будут долговечными, - The Economist
Соглашения между украинской и американской делегациями в Женеве спасают отношения с США, однако могут быть недолговечными.
Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.
"Украина переживает очередной кризис с Трампом", - говорится в заголовке материала.
В материале говорится, что Украина пережила один из самых мрачных периодов в своей истории. Ее передовая линия ломается; внутри бушует коррупционный скандал, а ее американский союзник выдвинул ультиматум о заключении мирного соглашения, выгодного России.
"Теперь, возможно, наступает рассвет", - отмечает издание, имея в виду госсекретаря США Марко Рубио.
После переговоров в Женеве Рубио объявил о прогрессе в усилиях администрации Трампа положить конец войне России против Украины.
Госсекретарь США отметил, что любое соглашение в Женеве должно быть одобрено как президентом Владимиром Зеленским, так и американским лидером Дональдом Трампом. Возможно, это произойдет на встрече в Вашингтоне.
"Все это разительно отличается от зловещей встречи в Киеве всего тремя днями ранее, когда Дэн Дрисколл, министр обороны Пентагона, передал господину Зеленскому план из 28 пунктов, который был настолько однобоким, что выглядел как российский список желаний, смешанный с экономической данью Трампу", - говорится в материале.
The Economist пишет, что пока неясно, сколько из первоначальных пунктов плана было отклонено во время переговоров в Женеве, но "значительный ущерб уже нанесен".
План, отмечают авторы материала, осложнит шаги ЕС по конфискации замороженных российских активов. Также он раскрыл путаницу, соперничество и некомпетентность, которые царят в администрации Трампа.
Журналисты отмечают, что Уиткофф снова выглядит марионеткой, а вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в роли силы, которая стремится подорвать отношения между Украиной и Америкой.
"В феврале он (Венс. - Ред.) спровоцировал телевизионную ссору между господином Трампом и господином Зеленским в Белом доме. На этот раз он продвигал откровенно пророссийский план. Именно господин Вэнс позвонил господину Зеленскому, чтобы изложить его условия; и именно господин Дрисколл, друг господина Венса по колледжу, лично передал это сообщение", - пишет издание.
Рубио, напротив, пытается вернуть ситуацию в конструктивное русло, найдя соглашение с украинцами.
"Что касается господина Трампа, то он снова выдал свою скрытую предвзятость: симпатию к России и безразличие к Украине", - добавили там.
Даже если Трамп одобрит более благоприятное для Украины соглашение, оно практически наверняка будет заблокировано Россией. Любое же приемлемое для Москвы соглашение будет отклонено Украиной. Все это может привести к новому кризису, заключается в материале.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
