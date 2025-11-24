Американские и украинские чиновники договариваются о визите Зеленского в США на этой неделе, - CBS News

В настоящее время американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению мира в Украине.

Об этом сообщили американские и украинские чиновники, знакомые с переговорами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

От чего будет зависеть визит Зеленского в США?

По словам чиновников, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье. Сам Трамп назвал срок гибким и заявил журналистам, что план "не был его окончательным" предложением.

Прогресс в переговорах

Выступая из Женевы, государственный секретарь Марко Рубио похвалил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских чиновников, но сказал, что нужно проделать еще большую работу.

"Я думаю, что это была очень, очень содержательная - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые мы имели до сих пор за весь этот процесс, начиная с того момента, как мы впервые пришли к власти в январе", - сказал он.

"Но еще есть некоторый объем работы, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды", - добавил Рубио, пообещав обновления после дополнительных встреч.

"У нас очень хороший прогресс и мы движемся вперед к справедливому и прочному миру", - сказал Андрей Ермак, глава ОП, после встречи с Рубио.

Переговоры в Женеве

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

