Американские и украинские чиновники договариваются о визите Зеленского в США на этой неделе, - CBS News

Зеленский снова поедет в США

В настоящее время американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению мира в Украине.

Об этом сообщили американские и украинские чиновники, знакомые с переговорами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

От чего будет зависеть визит Зеленского в США?

По словам чиновников, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье. Сам Трамп назвал срок гибким и заявил журналистам, что план "не был его окончательным" предложением.

Прогресс в переговорах

Выступая из Женевы, государственный секретарь Марко Рубио похвалил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских чиновников, но сказал, что нужно проделать еще большую работу.

"Я думаю, что это была очень, очень содержательная - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые мы имели до сих пор за весь этот процесс, начиная с того момента, как мы впервые пришли к власти в январе", - сказал он.

"Но еще есть некоторый объем работы, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды", - добавил Рубио, пообещав обновления после дополнительных встреч.

"У нас очень хороший прогресс и мы движемся вперед к справедливому и прочному миру", - сказал Андрей Ермак, глава ОП, после встречи с Рубио.

Переговоры в Женеве

  • Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Зеленский Владимир (22709) США (28368) Рубио Марко (314)
Зустріч двох ухилянтів - СРАТЬєхів??
показать весь комментарий
24.11.2025 09:21 Ответить
Зеленський йди з посади на час антикорупційного розслідування, це унеможливить примус України зі сторони США до московського миру.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:24 Ответить
Навіщо? Щоб Тампон черговий скандал організував? Хоча б раз принесло користі поїздка Зе до Тампона? Якщо Тампон так наполягає їхати то тільки разом з європейськими лідерами
показать весь комментарий
24.11.2025 09:21 Ответить
щоб рейтинг підняти!
показать весь комментарий
24.11.2025 09:47 Ответить
питання - на хуа?... аби забрати дипломатичну пошту особисто? що це може змінити в документі, який має опинитись на розгляді у верховній раді?... чи має віддати пачки долярів з маркуванням федерального резерву?...
показать весь комментарий
24.11.2025 09:24 Ответить
"І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», - цитує Зеленського Офіс президента.
Побачимо, як воно буде вмирати за схід...
показать весь комментарий
24.11.2025 09:29 Ответить
З Алі-Бабою домовлятися поїде чи сам?

Там же ж купюри, марковані ФРС США у Міндіча знайшли.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:39 Ответить
зебіл розпрацювався, бо ж йому треба свої злочини прикрити і з баблом вкраденим залишитись
показать весь комментарий
24.11.2025 09:39 Ответить
Пусть тампон едет в Киев со своим ораньжево-коричневым планом.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:09 Ответить
 
 