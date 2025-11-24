Американские и украинские чиновники договариваются о визите Зеленского в США на этой неделе, - CBS News
В настоящее время американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению мира в Украине.
Об этом сообщили американские и украинские чиновники, знакомые с переговорами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
От чего будет зависеть визит Зеленского в США?
По словам чиновников, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье. Сам Трамп назвал срок гибким и заявил журналистам, что план "не был его окончательным" предложением.
Прогресс в переговорах
Выступая из Женевы, государственный секретарь Марко Рубио похвалил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских чиновников, но сказал, что нужно проделать еще большую работу.
"Я думаю, что это была очень, очень содержательная - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые мы имели до сих пор за весь этот процесс, начиная с того момента, как мы впервые пришли к власти в январе", - сказал он.
"Но еще есть некоторый объем работы, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды", - добавил Рубио, пообещав обновления после дополнительных встреч.
"У нас очень хороший прогресс и мы движемся вперед к справедливому и прочному миру", - сказал Андрей Ермак, глава ОП, после встречи с Рубио.
Переговоры в Женеве
- Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Побачимо, як воно буде вмирати за схід...
Там же ж купюри, марковані ФРС США у Міндіча знайшли.