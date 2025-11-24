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Новини Мирний план США
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Американські та українські чиновники домовляються про візит Зеленського до США цього тижня, - CBS News

Зеленський знову поїде до США

Наразі американські та українські чиновники обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомили американські та українські чиновники, знайомі з переговорами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

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Від чого залежатиме візит Зеленського до США?

За словами чиновників, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю. Сам пан Трамп назвав термін гнучким і заявив журналістам, що план "не був його остаточною" пропозицією.

Прогрес у переговорах

Виступаючи з Женеви, державний секретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських посадовців, але сказав, що потрібно виконати більше роботи.

"Я думаю, що це була дуже, дуже змістовна - я б сказав, мабуть, найкраща - зустріч і день, які ми мали досі за весь цей процес, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні", – сказав він.

"Але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди", - додав Рубіо, пообіцявши оновлення після додаткових зустрічей.

"Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", - сказав Андрій Єрмак, керівник ОП, після зустрічі з Рубіо.

Читайте також: Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

Перемовини у Женеві

  • Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також: Рубіо після переговорів у Женеві: США внесуть "деякі зміни" до мирного плану

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Зеленський Володимир (27947) США (26703) Рубіо Марко (446)
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Зустріч двох ухилянтів - СРАТЬєхів??
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24.11.2025 09:21 Відповісти
Зеленський йди з посади на час антикорупційного розслідування, це унеможливить примус України зі сторони США до московського миру.
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24.11.2025 09:24 Відповісти
Навіщо? Щоб Тампон черговий скандал організував? Хоча б раз принесло користі поїздка Зе до Тампона? Якщо Тампон так наполягає їхати то тільки разом з європейськими лідерами
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24.11.2025 09:21 Відповісти
щоб рейтинг підняти!
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24.11.2025 09:47 Відповісти
питання - на хуа?... аби забрати дипломатичну пошту особисто? що це може змінити в документі, який має опинитись на розгляді у верховній раді?... чи має віддати пачки долярів з маркуванням федерального резерву?...
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24.11.2025 09:24 Відповісти
"І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», - цитує Зеленського Офіс президента.
Побачимо, як воно буде вмирати за схід...
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24.11.2025 09:29 Відповісти
З Алі-Бабою домовлятися поїде чи сам?

Там же ж купюри, марковані ФРС США у Міндіча знайшли.
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24.11.2025 09:39 Відповісти
зебіл розпрацювався, бо ж йому треба свої злочини прикрити і з баблом вкраденим залишитись
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24.11.2025 09:39 Відповісти
Пусть тампон едет в Киев со своим ораньжево-коричневым планом.
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24.11.2025 10:09 Відповісти
 
 