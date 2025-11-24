Американські та українські чиновники домовляються про візит Зеленського до США цього тижня, - CBS News

Наразі американські та українські чиновники обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомили американські та українські чиновники, знайомі з переговорами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

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Від чого залежатиме візит Зеленського до США?

За словами чиновників, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю. Сам пан Трамп назвав термін гнучким і заявив журналістам, що план "не був його остаточною" пропозицією.

Прогрес у переговорах

Виступаючи з Женеви, державний секретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських посадовців, але сказав, що потрібно виконати більше роботи.

"Я думаю, що це була дуже, дуже змістовна - я б сказав, мабуть, найкраща - зустріч і день, які ми мали досі за весь цей процес, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні", – сказав він.

"Але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди", - додав Рубіо, пообіцявши оновлення після додаткових зустрічей.

"Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", - сказав Андрій Єрмак, керівник ОП, після зустрічі з Рубіо.

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Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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