Домовленості у Женеві рятують відносини зі США, проте навряд будуть довговічними, - The Economist

Угоди між українською та американською делегаціями у Женеві рятують відносини зі США, проте можуть бути недовговічними.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Україна переживає чергову кризу з Трампом", - йдеться в заголовку матеріалу.

В матеріалі йдеться, що Україна пережила один із найпохмуріших періодів у своїй історії. Її передова лінія ламається; всередині вирує корупційний скандал, а її американський союзник висунув ультиматум щодо укладення мирної угоди, яка вигідна Росії.

"Тепер, можливо, настає світанок", - зазначає видання, маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо.

Після переговорів у Женеві Рубіо оголосив про прогрес у зусиллях адміністрації Трампа покласти кінець війні Росії проти України.

Читайте також: США планують окрему зустріч з російською делегацією щодо свого "мирного плану", - ABC

Держсекретар США зауважив, що будь-яка угода в Женеві має бути схвалена як президентом Володимиром Зеленським, так і американським лідером Дональдом Трампом. Можливо, це відбудеться на зустрічі у Вашингтоні.

"Усе це разюче відрізняється від зловісної зустрічі в Києві лише трьома днями раніше, коли Ден Дрісколл, міністр оборони Пентагону, передав пану Зеленському план із 28 пунктів, який був настільки однобоким, що виглядав як російський список бажань, змішаний з економічною даниною Трампу", - йдеться в матеріалі.

The Economist пише, що наразі незрозуміло, скільки з початкових пунктів плану було відхилено під час переговорів у Женеві, але "значної шкоди вже завдано".

Читайте також: Рубіо про перемовини України та США в Женеві: Ми досягли великого прогресу

План, зазначають автори матеріалу, ускладнить кроки ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів. Також він розкрив плутанину, суперництво і некомпетентність, які панують в адміністрації Трампа.

Журналісти зазначають, що Віткофф знову виглядає маріонеткою, а віцепрезидент США Джей Ді Венс постає у ролі сили, яка яка прагне підірвати стосунки між Україною та Америкою.

"У лютому він (Венс. - Ред.) спровокував телевізійну сварку між паном Трампом і паном Зеленським у Білому домі. Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме пан Венс зателефонував пану Зеленському, щоб викласти його умови; і саме пан Дрісколл, друг пана Венса по коледжу, особисто передав це повідомлення", - пише видання.

Також читайте: Американські та українські чиновники домовляються про візит Зеленського до США цього тижня, - CBS News

Рубіо натомість намагається повернути ситуацію в конструктивне русло, знайшовши угоду з українцями.

"Що ж до пана Трампа, то він знову видав свою приховану упередженість: симпатію до Росії та байдужість до України", - додали там.

Навіть якщо Трамп схвалить більш сприятливу для України угоду, вона практично напевно буде заблокована Росією. Будь-яка ж прийнятна для Москви угода буде відхилена Україною. Усе це може призвести до нової кризи, підсумовується в матеріалі.

Читайте: Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не отримував інформації про переговори в Женеві, - Пєсков