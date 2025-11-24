Домовленості у Женеві рятують відносини зі США, проте навряд будуть довговічними, - The Economist
Угоди між українською та американською делегаціями у Женеві рятують відносини зі США, проте можуть бути недовговічними.
Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Україна переживає чергову кризу з Трампом", - йдеться в заголовку матеріалу.
В матеріалі йдеться, що Україна пережила один із найпохмуріших періодів у своїй історії. Її передова лінія ламається; всередині вирує корупційний скандал, а її американський союзник висунув ультиматум щодо укладення мирної угоди, яка вигідна Росії.
"Тепер, можливо, настає світанок", - зазначає видання, маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо.
Після переговорів у Женеві Рубіо оголосив про прогрес у зусиллях адміністрації Трампа покласти кінець війні Росії проти України.
Держсекретар США зауважив, що будь-яка угода в Женеві має бути схвалена як президентом Володимиром Зеленським, так і американським лідером Дональдом Трампом. Можливо, це відбудеться на зустрічі у Вашингтоні.
"Усе це разюче відрізняється від зловісної зустрічі в Києві лише трьома днями раніше, коли Ден Дрісколл, міністр оборони Пентагону, передав пану Зеленському план із 28 пунктів, який був настільки однобоким, що виглядав як російський список бажань, змішаний з економічною даниною Трампу", - йдеться в матеріалі.
The Economist пише, що наразі незрозуміло, скільки з початкових пунктів плану було відхилено під час переговорів у Женеві, але "значної шкоди вже завдано".
План, зазначають автори матеріалу, ускладнить кроки ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів. Також він розкрив плутанину, суперництво і некомпетентність, які панують в адміністрації Трампа.
Журналісти зазначають, що Віткофф знову виглядає маріонеткою, а віцепрезидент США Джей Ді Венс постає у ролі сили, яка яка прагне підірвати стосунки між Україною та Америкою.
"У лютому він (Венс. - Ред.) спровокував телевізійну сварку між паном Трампом і паном Зеленським у Білому домі. Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме пан Венс зателефонував пану Зеленському, щоб викласти його умови; і саме пан Дрісколл, друг пана Венса по коледжу, особисто передав це повідомлення", - пише видання.
Рубіо натомість намагається повернути ситуацію в конструктивне русло, знайшовши угоду з українцями.
"Що ж до пана Трампа, то він знову видав свою приховану упередженість: симпатію до Росії та байдужість до України", - додали там.
Навіть якщо Трамп схвалить більш сприятливу для України угоду, вона практично напевно буде заблокована Росією. Будь-яка ж прийнятна для Москви угода буде відхилена Україною. Усе це може призвести до нової кризи, підсумовується в матеріалі.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль