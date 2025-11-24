Трамп про переговори між Україною та РФ: "Можливо, відбувається щось хороше"
Президент США Дональд Трамп, коментуючи прогрес у мирних перемовинах, заявив, що "можливо, відбувається щось хороше".
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Невже справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось хороше. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - зазначив він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+23 Diesel_Sasha
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+19 Малець Тарас
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+19 piligrim
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Ч ерновецькийТрампон.
Україну і США"!!
оно просто сенильное маразматичное чмо, выживающее из ума прямо перед телекамерами мирового телевидения...
Кацап хороший лише тоді, коли стоїть на колінах і просить поїсти, та й те - якщо відвернутись, то вдарить ззаду каменюкою по потилиці, забере хліб, яким його годували і втече.
Последний раз такое позорище мир видел аж 1800 лет назад, когда Римской империей правил слабоумный император-дурачок Коммод...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9 Дион Кассий отмечал, что Коммод «но из-за природной недалекости ума попал в низкую зависимость от приближённых. Так как он не умел соображать самостоятельно, люди, которые овладели его душой, сначала привели его к разврату, а потом к крайним экстравагентным выходкам, имевшим гибельные последствия для страны и общества».
Німецький оборонний концерн https://nv.ua/ukr/tags/rheinmetall.html Rheinmetall AG, найбільший у світі виробник артилерійських ***********, у 2024 році наростив виручку на 36%, скориговану **** - у 1,6 раза, при цьому обидва показники оновили рекорди.
У 2025 році Rheinmetall очікує зростання виручки на 25−30%. Рада директорів компанії рекомендуватиме підвищення річних дивідендів до 8,1 євро з 5,7 євро на акцію.
З початку 2025 року капіталізація Rheinmetall збільшилася приблизно в 1,9 раза - до 50,7 млрд євро.
фуфломіндіч не працює.
"Мирний план США для України може зруйнувати НАТО й розколоти ЄС. І при цьому європейців понизять до статусу платників данини. Трамп і Путін розділять між собою континент", - застерігає німецьке ділове видання Handelsblatt.
З огляду на небезпеки, які таїть у собі запропонований Україні план, Європа намагається "врятувати те, що ще можливо врятувати", говориться в коментарі. "Тож для Європи в ці дні на кону стоїть практично все. (...) Вона намагалася знову бути долученою до мирних переговорів.
І за яким вони, як два мафіозні боси, використовують відбудову України для наживи, тоді як європейців понижують до статусу платників данини.
Так, із заморожених російських активів 100 мільярдів доларів мають потрапити до США. Крім того, ЄС має надати ще 100 мільярдів доларів на відбудову України. Прийняти все це означало б підкорення Європи Трампу. Найближчими днями вирішуватиметься не тільки доля України. Вирішуватиметься також і майбутнє Європи", - зазначає Handelsblatt.
А тебе позорну нікчему . покарає !!!