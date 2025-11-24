Трамп про переговори між Україною та РФ: "Можливо, відбувається щось хороше"

Президент США Дональд Трамп, коментуючи прогрес у мирних перемовинах, заявив, що "можливо, відбувається щось хороше".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Невже справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось хороше. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - зазначив він.

Читайте: Домовленості у Женеві рятують відносини зі США, проте навряд будуть довговічними, - The Economist

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте: "Це немислимо": Мерц розкритикував план Трампа щодо заморожених російських активів