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Новини Мирний план США Трамп про війну в Україні
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Трамп про переговори між Україною та РФ: "Можливо, відбувається щось хороше"

Трамп зробив заяву про мирні переговори: що відомо?

Президент США Дональд Трамп, коментуючи прогрес у мирних перемовинах, заявив, що "можливо, відбувається щось хороше".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"Невже справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось хороше. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - зазначив він.

Трамп зробив заяву про мирні переговори: що відомо?

Читайте: Домовленості у Женеві рятують відносини зі США, проте навряд будуть довговічними, - The Economist

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте: "Це немислимо": Мерц розкритикував план Трампа щодо заморожених російських активів

Автор: 

США (26703) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+23
можливо д0вб0$***. ні, не можливо, а точно
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24.11.2025 12:50 Відповісти
+19
''я і мая маладая ******* дєлаєм чтота важнає'' - Черновецький Трампон.
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24.11.2025 12:51 Відповісти
+19
можливо, відбувається, можливо, не відбувається, можливо, щось, можливо, нічого, можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?...
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24.11.2025 12:52 Відповісти
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можливо д0вб0$***. ні, не можливо, а точно
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24.11.2025 12:50 Відповісти
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25.11.2025 00:55 Відповісти
''я і мая маладая ******* дєлаєм чтота важнає'' - Черновецький Трампон.
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24.11.2025 12:51 Відповісти
У рудого нарциса язик не повернувся сказати :,, Боже , бережи
Україну і США"!!
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24.11.2025 23:06 Відповісти
можливо, відбувається, можливо, не відбувається, можливо, щось, можливо, нічого, можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?...
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24.11.2025 12:52 Відповісти
можливо, хороше, можливо... про що це я взагалі?... Та яка, *****, різниця...
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24.11.2025 13:02 Відповісти
Рыжему идиоту через пять месяц пойдёт 9-ый десяток лет:

оно просто сенильное маразматичное чмо, выживающее из ума прямо перед телекамерами мирового телевидения...
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24.11.2025 21:49 Відповісти
Воно нічого каби что, но ето нє токмо каби что а прямо почом зря.
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24.11.2025 13:20 Відповісти
Почитав статтю,але де перемовини з кацапами?Чи ми без їхньої згоди закінчимо війну?.
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24.11.2025 12:53 Відповісти
Тим часом тампон розважаэться перепостами у своїй соцмережі. На колінах Чак Шумер, Елізабет Уорен та Адам Шифф. Всі троє є сенаторами-демократами.

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24.11.2025 13:02 Відповісти
З кацапами неможе відбуватись нічого хорошего.
Кацап хороший лише тоді, коли стоїть на колінах і просить поїсти, та й те - якщо відвернутись, то вдарить ззаду каменюкою по потилиці, забере хліб, яким його годували і втече.
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24.11.2025 13:03 Відповісти
Деменція прогресує....😈
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24.11.2025 13:03 Відповісти
Якщо ідіот то надовго.
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24.11.2025 13:17 Відповісти
Для зеленої або рудої мухи гівно завжди щось добре.
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24.11.2025 13:04 Відповісти
Немає нічого хорошого і не буде, ніякі переговори не вирішать питання звільнення територій та знищення кацапів, Україна повинна вийти з усіх переговорів і зосередитись на війні!
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24.11.2025 13:06 Відповісти
Навіщо нам ці висери рудого старця з дименцією, він вже давно нічого не розуміє, крім бабла, і нічого не пам'ятає, через 5-ть хвилин чергового свого висера! 🤬
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24.11.2025 13:19 Відповісти
Сенильный дурачок с деменцией во главе мощнейшей державы мира...

Последний раз такое позорище мир видел аж 1800 лет назад, когда Римской империей правил слабоумный император-дурачок Коммод...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9 Дион Кассий отмечал, что Коммод «но из-за природной недалекости ума попал в низкую зависимость от приближённых. Так как он не умел соображать самостоятельно, люди, которые овладели его душой, сначала привели его к разврату, а потом к крайним экстравагентным выходкам, имевшим гибельные последствия для страны и общества».
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24.11.2025 21:59 Відповісти
Заходить з козирів
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24.11.2025 13:21 Відповісти
Чувак просто рушить акції військових компанії а потім скуповує їх. Сьогодні Райнметал упав на 4%, а за пів року вже на 20%. І так всі. Придурок шатає труба і заробляє на цьому.
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24.11.2025 13:32 Відповісти
З початку року вони виросли на 300%, зараз трохи посіли, корекція…
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24.11.2025 13:41 Відповісти
Ви це серйозно чи ви акціонер Rheinmetall? Вони усі ********** на цій війні, їм вигідно, що б Україна вічно воювала. "Нічого особистого, просто бізнес" Розумію, вам в Гишпанії це до дупи.

Німецький оборонний концерн https://nv.ua/ukr/tags/rheinmetall.html Rheinmetall AG, найбільший у світі виробник артилерійських ***********, у 2024 році наростив виручку на 36%, скориговану **** - у 1,6 раза, при цьому обидва показники оновили рекорди.

У 2025 році Rheinmetall очікує зростання виручки на 25−30%. Рада директорів компанії рекомендуватиме підвищення річних дивідендів до 8,1 євро з 5,7 євро на акцію.

З початку 2025 року капіталізація Rheinmetall збільшилася приблизно в 1,9 раза - до 50,7 млрд євро.
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24.11.2025 14:19 Відповісти
Де тоді, по-твоєму, брати зброю?
фуфломіндіч не працює.
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24.11.2025 15:51 Відповісти
Ви навели приклад дії економічних законів під час війни. Вони - логічні. Краще б запитали у ШІ, яку користь ми маємо від Reinmetal та трохи почитали про її керівника Папергера… Скільки було спроб його вбити і хто цим займається. Ну і на postre зверніть увагу на нашу залежність від зах зброї. Це я пишу з огляду, що ви не з «тієї сторони».
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24.11.2025 16:20 Відповісти
......так... зятьок вже Плани строчить..а там і онук і правнук допишуть..Дмітрієв в онлайн диктувати буде.. А цей дід не знімався у Володарі кілець часом??
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24.11.2025 13:36 Відповісти
Можливо, донні, ти сьогодні вранці переплутаєш кульку пломбіру з кулькою для гольфа?
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24.11.2025 13:55 Відповісти
позорисько США
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24.11.2025 14:01 Відповісти
Що, педофіл, деменція? Вже і не розуміємо що відбувається?
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24.11.2025 14:29 Відповісти
Этот рыжий маразматик с длиннющими галстуками попугайских расцветок уже на 5 лет старше маразматика Брежнева, умершего в 75 лет...
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24.11.2025 22:04 Відповісти
Ну казковий довбойоб!!! Це Україна і посильни від трампа так вирішили, тепер черга путлєра, який знову скаже " а ми так не договаривались", і знову все по колу!!!
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24.11.2025 14:45 Відповісти
для кого хорошее?!для тебя ******** и твоих покровителей в кремле которые написали этот план?!хуй вам всем а не Украина!
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24.11.2025 15:15 Відповісти
DW
"Мирний план США для України може зруйнувати НАТО й розколоти ЄС. І при цьому європейців понизять до статусу платників данини. Трамп і Путін розділять між собою континент", - застерігає німецьке ділове видання Handelsblatt.
З огляду на небезпеки, які таїть у собі запропонований Україні план, Європа намагається "врятувати те, що ще можливо врятувати", говориться в коментарі. "Тож для Європи в ці дні на кону стоїть практично все. (...) Вона намагалася знову бути долученою до мирних переговорів.
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24.11.2025 15:27 Відповісти
"По суті, мирний план Трампа є російсько-американським пактом, за допомогою якого російський і американський президенти ділять Європу між собою.

І за яким вони, як два мафіозні боси, використовують відбудову України для наживи, тоді як європейців понижують до статусу платників данини.
 Так, із заморожених російських активів 100 мільярдів доларів мають потрапити до США. Крім того, ЄС має надати ще 100 мільярдів доларів на відбудову України. Прийняти все це означало б підкорення Європи Трампу. Найближчими днями вирішуватиметься не тільки доля України. Вирішуватиметься також і майбутнє Європи", - зазначає Handelsblatt.
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24.11.2025 15:28 Відповісти
Эта его фраза говорит о том, что рыжий павиан ничего не решает и не контролирует.
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24.11.2025 16:35 Відповісти
Бог. благословить Америку !!!
А тебе позорну нікчему . покарає !!!
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25.11.2025 00:35 Відповісти
Це тільки у кіно американці сміливі, чесні і справедливі а насправді все навпаки. Зате китайці будуть задоволені, бо те що не змогли купити в Україні отримають на блюдечку і порти у Чорному морі і рідкоземи і чорноземи. Дякуємо всім.
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25.11.2025 00:39 Відповісти
Недарма люди здавна помітили, що дурень думкою багатіє.
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25.11.2025 01:17 Відповісти
 
 