"Їх ніхто не має права перетнути": Стефанчук назвав червоні лінії України на мирних переговорах

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи під час відкриття парламентського саміту "Кримської платформи", який відбувається 24 листопада у Швеції, окреслив правила мирної угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні "червоні лінії", які "ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта про результат зустрічі в Анголі: ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах щодо України

"Червоні лінії"

Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій.

Жодних обмежень для Сил оборони України.

Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників.

" Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи", – наголосив спікер.

Усі перелічені ним "червоні лінії", за даними ЗМІ, значилися у мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами як основа для мирних переговорів для припинення війни РФ в Україні.

Також читайте: Зеленський провів розмови зі Стуббом, Коштою та Науседою: Кожен крок має бути виваженим

Що було раніше