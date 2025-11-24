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Новини Мирний план США
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"Їх ніхто не має права перетнути": Стефанчук назвав червоні лінії України на мирних переговорах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи під час відкриття парламентського саміту "Кримської платформи", який відбувається  24 листопада у Швеції, окреслив правила мирної угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні "червоні лінії", які "ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта про результат зустрічі в Анголі: ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах щодо України

"Червоні лінії"

  • Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій.
  • Жодних обмежень для Сил оборони України.
  • Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників.

" Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи", – наголосив спікер.

Усі перелічені ним "червоні лінії", за даними ЗМІ, значилися у мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами як основа для мирних переговорів для припинення війни РФ в Україні.

Також читайте: Зеленський провів розмови зі Стуббом, Коштою та Науседою: Кожен крок має бути виваженим

Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Автор: 

перемовини (3807) Стефанчук Руслан (783)
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Топ коментарі
+5
тобто будете мовою торгувати і церквою
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24.11.2025 15:04 Відповісти
+4
Выполз потужный кабан Иван.
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24.11.2025 15:20 Відповісти
+4
от этого плана у всех повилазило
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24.11.2025 16:41 Відповісти
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От порохобот))
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24.11.2025 14:42 Відповісти
Коливан лише косить під порохобота.
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24.11.2025 14:56 Відповісти
Кремлівсьса провокація не пройде, усі ті їхні переговори мають бути відкинуті, Україна має сконцентруватись на війні!
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24.11.2025 14:45 Відповісти
Боте, заспокойся, вояка диванний.
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24.11.2025 15:10 Відповісти
і ніякої амністії для корупціонерів ? )
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24.11.2025 14:52 Відповісти
Амністії не буде але всі вони будуть на батьківщині в Ізраілі
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24.11.2025 14:54 Відповісти
Амнистия будет только для кацапов , для украинцев будет запрет на претензии и жалобы за военные преступления кацапов
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24.11.2025 15:53 Відповісти
тобто будете мовою торгувати і церквою
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24.11.2025 15:04 Відповісти
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24.11.2025 15:10 Відповісти
Выполз потужный кабан Иван.
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24.11.2025 15:20 Відповісти
Вони, слуги, давно їх перетнули,в перший день свого правління: розгін ВР.
Потім розмінування: в мережі пишуть 3.5млн.мін
Потім, вилучення клістронів в ракетних частинах.
Потім,ігнор факту накопичення величезної кількості рос.військ в Криму і Білорусі,як плацдарм для нападу.
А бусифікація що хіба вартує.
Отих перетинів червоної,з боку шобли-величезна кількість.
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24.11.2025 15:41 Відповісти
Суть сказаного ніхто тут не обговорює, тільки особистість того, хто це сказав. Кацапи, подумав я
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24.11.2025 15:44 Відповісти
Вєсєльчак-У заговорив
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24.11.2025 15:44 Відповісти
Бо краще б жував - це якась пародія на людину. От трамп його точно не пустить до себе - ожирівших у них своїх перебір. До речі, а воно здається, ні разу до штатів як голова вр і не їздило. З чого б це? Або соромно таке одоробло на люди випускати, або бояться, що за його відсутності вр утне щось не те
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24.11.2025 16:36 Відповісти
тому що кнури тхнуть, а хто пусте вонючого хряка в літак.
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24.11.2025 18:12 Відповісти
Усі перелічені ним "червоні лінії", за даними ЗМІ, значилися у https://www.radiosvoboda.org/a/news-myrnyy-plan-tramp-povnyy-tekst-proyektu/33597963.html мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами …
Це :
*Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій.
*Жодних обмежень для Сил оборони України.
*Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників.

Походу у Стефанчука ( или у меня🤪) повылазило , но я НЕ вижу в трампоновском плане этих трёх пунктов …
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24.11.2025 15:48 Відповісти
Схоже у вас обох повилазило
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24.11.2025 16:30 Відповісти
от этого плана у всех повилазило
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24.11.2025 16:41 Відповісти
Ох не вірю я цій свині брехливій
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24.11.2025 17:05 Відповісти
ніт. це не свиня, а кнур смердючий та ще й зелений.
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24.11.2025 18:14 Відповісти
Я б не применшував сенс цієї "заяви", бо Стефанчук - це не Стефанчук, а потенційний в.о.Президента... І питання не в тому, чи стане він цим в.о. - це сигнал про те, що із гіпотетичним "зникненням" Зеленського не слід очікувати "зміну курсу".
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24.11.2025 20:10 Відповісти
 
 