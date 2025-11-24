"Їх ніхто не має права перетнути": Стефанчук назвав червоні лінії України на мирних переговорах
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи під час відкриття парламентського саміту "Кримської платформи", який відбувається 24 листопада у Швеції, окреслив правила мирної угоди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні "червоні лінії", які "ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально".
"Червоні лінії"
- Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій.
- Жодних обмежень для Сил оборони України.
- Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників.
" Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи", – наголосив спікер.
Усі перелічені ним "червоні лінії", за даними ЗМІ, значилися у мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами як основа для мирних переговорів для припинення війни РФ в Україні.
Що було раніше
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Потім розмінування: в мережі пишуть 3.5млн.мін
Потім, вилучення клістронів в ракетних частинах.
Потім,ігнор факту накопичення величезної кількості рос.військ в Криму і Білорусі,як плацдарм для нападу.
А бусифікація що хіба вартує.
Отих перетинів червоної,з боку шобли-величезна кількість.
Це :
*Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій.
*Жодних обмежень для Сил оборони України.
*Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників.
Походу у Стефанчука ( или у меня🤪) повылазило , но я НЕ вижу в трампоновском плане этих трёх пунктов …