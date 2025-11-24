Кошта про результат зустрічі в Анголі: ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах щодо України

У перемовинах щодо встановлення миру в Україні спостерігається суттєвий прогрес, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Євросоюз має намір продовжувати роботу разом з Україною, США та НАТО.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами Кошти, ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань спільно з українським урядом, Сполученими Штатами та НАТО.

"Ми із президенткою Європейської комісії щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс. Учорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського Союзу та європейськими представниками означила суттєвий прогрес", - сказав Кошта.

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Він додав, що дискусії у Женеві "були конструктивними і що прогрес було досягнуто з кількох питань". "Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання все ще залишаються для вирішення, але напрям є позитивним, і ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського і Трампа та їхніх команд", - підкреслив президент Євроради.

Кошта наголосив на важливості спільних дій: "Зараз важливо рухатися вперед як партнерам, об’єднаним нашою спільною метою. Зупинити цю війну, припинити вбивства людей і зупинити цю війну агресії проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу".

Нагадаємо, 24 листопада пройшов неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України в Анголі.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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