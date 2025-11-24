Кошта про результат зустрічі в Анголі: ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах щодо України
У перемовинах щодо встановлення миру в Україні спостерігається суттєвий прогрес, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Євросоюз має намір продовжувати роботу разом з Україною, США та НАТО.
Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами Кошти, ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань спільно з українським урядом, Сполученими Штатами та НАТО.
"Ми із президенткою Європейської комісії щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс. Учорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського Союзу та європейськими представниками означила суттєвий прогрес", - сказав Кошта.
Він додав, що дискусії у Женеві "були конструктивними і що прогрес було досягнуто з кількох питань". "Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання все ще залишаються для вирішення, але напрям є позитивним, і ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського і Трампа та їхніх команд", - підкреслив президент Євроради.
Кошта наголосив на важливості спільних дій: "Зараз важливо рухатися вперед як партнерам, об’єднаним нашою спільною метою. Зупинити цю війну, припинити вбивства людей і зупинити цю війну агресії проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу".
Нагадаємо, 24 листопада пройшов неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України в Анголі.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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