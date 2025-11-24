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Новини Мирний план США
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Кошта про результат зустрічі в Анголі: ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах щодо України

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

У перемовинах щодо встановлення миру в Україні спостерігається суттєвий прогрес, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Євросоюз має намір продовжувати роботу разом з Україною, США та НАТО.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами Кошти, ЄС констатує прогрес у мирних перемовинах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань спільно з українським урядом, Сполученими Штатами та НАТО.

"Ми із президенткою Європейської комісії щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс. Учорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського Союзу та європейськими представниками означила суттєвий прогрес", - сказав Кошта.

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Він додав, що дискусії у Женеві "були конструктивними і що прогрес було досягнуто з кількох питань". "Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання все ще залишаються для вирішення, але напрям є позитивним, і ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського і Трампа та їхніх команд", - підкреслив президент Євроради.

Кошта наголосив на важливості спільних дій: "Зараз важливо рухатися вперед як партнерам, об’єднаним нашою спільною метою. Зупинити цю війну, припинити вбивства людей і зупинити цю війну агресії проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу".

Нагадаємо, 24 листопада пройшов неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України в Анголі.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Кошта Антоніу (141)
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Украину подводят под капитуляцию либо в жесткой, либо мягкой форме. Путин уже потирает руки: Украина авансом согласилась, что военным путем не будет возвращать захваченные территории, а значит все новые территории будут оставаться за РФ. Так зачем Путлеру останавливаться, если российский фарш поглощает все новые земли, а украинская власть уже согласилась, что все отойдет России. Там у этих переговорщиков мозги еще остались? Или коррупцией так прихватили, что завтра скормят всех украинцев?
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24.11.2025 14:25 Відповісти
росия тоже когда-то подписывала договор о дружбе с нами, но когда ситуация способствовала (на их взгляд) быстренько его нарушила. Так и мы, думаю, будем делать. Неважно, что подпишем сейчас, но когда обстановка изменится в нашу польлзу и армию увеличим, и территории отвоюем и никто нам ничего не сделает.
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24.11.2025 14:40 Відповісти
без участі росії всі ці мирні перемовини до *****
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24.11.2025 14:25 Відповісти
А до чого тут кацапи? Кацапів треба дубасити і винищувати спільно бо це планетарна загроза. Кацапи завжди були агресорами і "голубами миру" ніколи не були і не будуть. У них генетика андрофагів обтяжена алкодегенерацією всіє популяції. Це тупикова гілка еволюції.
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24.11.2025 14:54 Відповісти
поки все навпаки, дубасять українців, а наші удари для кацапів,як укус комара
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24.11.2025 16:48 Відповісти
Кошта, так кацап не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3586660
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24.11.2025 14:28 Відповісти
А давайте в Папуа Новій Гвінеї. Ну а ****? Яка різниця де розважатися зі шльондрами доки українці гинуть?
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24.11.2025 14:36 Відповісти
Всі збоченці прямують в Таїланд... Може й ООН туди перенести...
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24.11.2025 14:56 Відповісти
Нахрена видумувати різні плани якщо вони односторонні. Це переговори самих з собою.
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24.11.2025 15:19 Відповісти
 
 